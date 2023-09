Se realiza la 49° Peregrinación Juvenil a Luján

Basílica Nuestra Señora de Lujan.jpg turismopba

García Cuerva en la tradicional Peregrinación para "pedirle a Dios por la Argentina"

El cardenal primado de la Argentina, Jorge Ignacio García Cuerva, realiza la tradicional Peregrinación a la Basílica de Luján y caminará los 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. Será la primera vez que un arzobispo porteño haga de principio a fin la tradicional actividad religiosa que año a año congrega a miles de fieles.

Jorge García Cuerva Virgen de Luján.jpg García Cuerva inició la peregrinación acompañado por el vicario general porteño, Gustavo Carrara.

"Mi gran deporte es caminar, camino muchísimo, así que voy a llegar, medio rengo, pero llego", comentó García Cuerva en declaraciones a la prensa. Y agregó: "Vengo también a pedirle a Dios por nuestra Argentina, a pedirle a la Virgen por nuestra Arquidiócesis, por nuestra Iglesia de Buenos Aires".

"Me hace muy bien acompañar y estar cerca de la gente. No me puedo sentir pastor lejos de la gente", señaló el cardenal primado de la Argentina, quien asumió el cargo en julio pasado.