Semana de pagos para jubilados y pensionados de IPS: los días de cobro de septiembre 2025







El organismo previsional bonaerense ya informó cuál será el calendario de liquidación de haberes para este mes.

Calendario de pagos para los beneficiarios del IPS.

En la provincia de Buenos Aires, los Jubilados y Pensionados dependen del Instituto de Previsión Social (IPS). Este organismo es el encargado de administrar el sistema previsional bonaerense. Su función principal es otorgar y garantizar el pago de jubilaciones, pensiones y otros beneficios sociales a los trabajadores que aportaron en el ámbito de la administración pública provincial.

De este organismo dependen principalmente los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires, entre ellos docentes, trabajadores de la administración pública, de la salud, del Poder Judicial, de la policía y de distintos organismos descentralizados.

Jubilados IPS Fechas clave para el pago de jubilaciones y pensiones del IPS.

IPS: calendario de pagos del mes de septiembre 2025 para jubilados y pensionados Recientemente, el organismo comunicó cuál será el calendario de pagos para el mes de septiembre. Como suele suceder, para una mejor organización, se dividió entre los últimos dos días hábiles del mes, quedando establecidos de esta manera en el lunes 29 y martes 30.

En la fecha del lunes 29 se liquidarán las jubilaciones y pensiones de todos aquellos beneficiarios cuyo número de Documento Nacional de Identidad finalice con 0, 1, 2 y 3. También se pagarán las pensiones no contributivas, y en este caso no importa el número de DNI.

Por lo tanto, para el martes 30, restará la liquidación de todos aquellos beneficiarios de jubilaciones y pensiones cuyo DNI finalice en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por último, el organismo informó que hay una fecha límite para poder retirar el pago presencialmente, a través de ventanilla bancaria y es el día 23 de octubre de 2025.

