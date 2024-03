Semana Santa 2024: quiénes tendrán 6 días de descanso y quiénes 5

Los 6 días de descanso los podrán disfrutar todos aquellos argentinos que no trabajen el Jueves Santo , y puedan tomarse desde el jueves 28 de marzo hasta el martes 2 de abril. En cambio, aquellos que no puedan dejar de trabajar este día, tendrán únicamente 5 días libres, en este caso, desde el viernes 29.

trabajo calor.jpg

Semana Santa 2024: ¿es feriado el Jueves Santo?

La duda respecto a si hay que trabajar o no el jueves 28 de marzo reside en que el Jueves Santo no es feriado, si no que es definido por el calendario oficial que comunicó el gobierno como día no laborable.

El Jueves Santo no trabajan los empleados estatales, bancos, seguros y actividades afines. El resto tiene dos opciones:

Si el patrón decide trabajar, se paga el día simple.

Si se da el día libre, se paga el día normal.

Semana Santa 2024: feriados, puente turística y días no laborables