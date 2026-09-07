Seria advertencia de la ONU sobre la inteligencia artificial: "Es un riesgo existencial para la humanidad"

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió establecer garantías sólidas de seguridad para la IA avanzada. Advertencia para las empresas.

El planteo coloca a la ONU dentro del debate global sobre la regulación de la inteligencia artificial, una discusión que involucra a gobiernos, empresas tecnológicas, especialistas en derechos humanos y expertos en seguridad.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió en Ginebra que la inteligencia artificial avanzada podría llegar a representar un riesgo “existencial” para la humanidad si no se establecen controles adecuados . El funcionario realizó el planteo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y anticipó que en los próximos días instará a las empresas del sector a reducir esos riesgos.

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“Comparto las preocupaciones de los expertos del sector de que la IA avanzada podría suponer un riesgo existencial para la humanidad”, sostuvo Türk durante su intervención, según informó Reuters.

La advertencia se produjo en un discurso amplio, pronunciado antes del inicio de su segundo mandato el próximo mes. Allí, el funcionario puso el foco en la necesidad de actuar antes de que los desarrollos de inteligencia artificial alcancen niveles de poder difíciles de controlar.

Türk reclamó un esfuerzo internacional para establecer medidas de seguridad y protección alrededor de la inteligencia artificial.

“Hago un llamamiento aquí, hoy, para que se haga un gran esfuerzo con el fin de establecer garantías sólidas en torno a la seguridad y la protección de la IA, antes de que sea demasiado tarde” , afirmó.

El planteo coloca a la ONU dentro del debate global sobre la regulación de la inteligencia artificial, una discusión que involucra a gobiernos, empresas tecnológicas, especialistas en derechos humanos y expertos en seguridad.

Aunque el funcionario no detalló en el discurso qué tipo de medidas promoverá, sí anticipó que buscará que las compañías reduzcan los riesgos asociados al desarrollo de sistemas cada vez más avanzados.

Derechos humanos y tecnología

La intervención de Türk marca una señal política relevante desde el sistema de Naciones Unidas. El responsable de derechos humanos de la ONU no presentó la inteligencia artificial solo como un desafío tecnológico, sino como un asunto vinculado con la protección de las personas y la seguridad global.

El uso masivo de herramientas de IA, como ChatGPT, Gemini o Copilot, aceleró en los últimos años el debate sobre el impacto de esta tecnología en el empleo, la privacidad, la información, la educación, la seguridad y la toma de decisiones automatizadas.

En ese contexto, la advertencia de la ONU apunta a una dimensión más profunda: la posibilidad de que la IA avanzada alcance capacidades capaces de generar daños a gran escala si no existen controles suficientes.

Un debate global en expansión

La declaración de Türk se suma a las advertencias formuladas por especialistas del sector tecnológico, que vienen reclamando mayores estándares de seguridad para los sistemas de inteligencia artificial más poderosos.

La ONU busca instalar la necesidad de reglas preventivas antes de que la tecnología avance más rápido que la capacidad de supervisión de los Estados y los organismos internacionales.

El mensaje central fue que la regulación no debería llegar después de una crisis. Para Türk, el momento de establecer garantías sólidas es ahora, antes de que los riesgos se vuelvan más difíciles de contener.