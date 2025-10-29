Sigue el frío invernal y hay alerta por tormentas y fuertes vientos: cómo seguirá el clima en el AMBA







El SMN espera nuevamente una jornada de inestabilidad, con bajas temperaturas y lloviznas en el AMBA para este miércoles 29 de octubre

Sigue el frío invernal y hay alerta por tormentas y fuertes vientos: cómo seguirá el clima en el AMBA.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció nuevamente con una jornada fría y con algunas lloviznas aisladas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este miércoles 29 de octubre en donde prevé una jornada de inestabilidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para este miércoles, el SMN señaló que el cielo estará mayormente nublado y con chaparrones desde la mañana hasta la tarde, con una temperatura que oscilará entre los 10 grados y los 17 grados, y con ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora. Para la noche, las precipitaciones frenarán y tendrá un cielo mayormente nublado.

Clima frío polar.jpeg Cómo seguirá el clima en el AMBA Para el jueves comenzará un proceso de ascenso de la temperatura, con una máxima estipulada de 20 grados, mientras que la mínima será de 13 grados. La madrugada y la noche tendrá el cielo parcialmente nublado. En tanto, durante la mañana y la tarde el firmamento estará mayormente cubierto, con una muy baja posibilidad de lluvias del 10%.

Para el viernes, la máxima aumentará un total de cuatro grados, con lo cuál llegará a los 24 grados durante la tarde, con cielo parcialmente nublado. Mientras que la mínima será de 13 grados en la mañana, con poca presencia de nubes.

Para el fin de semana se espera que se consoliden las máximas. El sábado se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 25 grados, con cielo mayor a parcialmente nublado. Por su parte, el domingo tendrá un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con mínima de 12 grados y máxima de 25.

Más allá de un aviso por vientos fuertes en algunas provincias del sur del país, el SMN no emitió este miércoles 29 de octubre ninguna alerta por fenómenos meteorológicos.