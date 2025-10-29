Alerta máxima por el huracán Melissa: tocó tierra en Cuba con vientos de 200 km/h







El poderoso fenómeno del clima tocó tierra en cubana, luego de devastar Jamaica y dejar medio millón de personas sin electricidad.

Melissa ya ingresó a tierras cubanas.

El huracán Melissa llegó este miércoles al este de Cuba tras arrasar Jamaica, donde provocó graves daños y dejó a miles de personas incomunicadas. Con vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora, el ciclón se convirtió en el más fuerte jamás registrado en el país caribeño y mantiene en alerta máxima a toda la región.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Melissa tocó tierra en la costa suroriental cubana después de degradarse a categoría 3, tras su paso por la ciudad jamaiquina de New Hope, en el suroeste de la isla. Allí, había alcanzado vientos de hasta 295 kilómetros por hora, lo que lo ubicó brevemente como un huracán de categoría 5, el nivel más alto de la escala Saffir-Simpson.

Huracán Melissa En Jamaica, la parroquia de Saint Elizabeth quedó “sumergida”, según informaron las autoridades locales, y más de 500.000 personas permanecen sin electricidad. “Las informaciones que hemos tenido hasta ahora incluirían daños en hospitales, daños significativos en propiedades residenciales, viviendas y propiedades comerciales también, y daños en nuestra infraestructura vial”, explicó el primer ministro Andrew Holness en diálogo con CNN.

Si bien el Gobierno jamaiquino aún no confirmó muertes directamente relacionadas con el huracán, Holness admitió que “preveemos que habrá alguna víctima mortal”, dadas la fuerza del fenómeno y la magnitud de los destrozos. Medios locales reportaron al menos tres muertes ocurridas durante los preparativos previos a la tormenta, además de un coordinador de desastres que sufrió un derrame cerebral al inicio del temporal.

jamaica- Casas destruidas, calles anegadas y árboles arrancados de raíz tras el paso del huracán Melissa, que golpeó a Jamaica con vientos de casi 300 km/h. AFP Un fenómeno histórico y una advertencia ambiental De acuerdo con meteorólogos de AccuWeather, Melissa se convirtió en el tercer huracán más intenso registrado en el Caribe, solo superado por Wilma (2005) y Gilbert (1988), la última gran tormenta que había tocado tierra en Jamaica. Su impacto reaviva el debate sobre la crisis climática, ya que los científicos sostienen que el calentamiento de los océanos está generando huracanes más rápidos y destructivos.

Mientras Melissa continúa su avance hacia el noreste, Bahamas ordenó la evacuación de los residentes en las zonas meridionales del archipiélago. En tanto, La Española (la isla compartida por Haití y República Dominicana) ya enfrenta fuertes lluvias desde hace días, que causaron al menos cuatro muertes, según las autoridades. El paso de Melissa deja al Caribe sumido en la incertidumbre: una región acostumbrada a la fuerza del mar, pero no a la intensidad con que este huracán marcó su historia.

Temas Clima

Cuba

Jamaica