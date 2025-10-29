Huracán Melissa hoy: cómo sigue la trayectoria después de tocar tierra en Cuba y generar más destrozos







El huracán de categoría 5 dejó miles de evacuados y alerta máxima en todo el Caribe.

Gran temor en todo el Caribe por el huracán Melissa.

El Caribe vive horas de máxima tensión por el embate del huracán Huracán Melissa, que ya golpeó con extraordinaria violencia y ahora se encamina hacia nuevas costas con los peores pronósticos. Esta tormenta no es una amenaza más, ya que se ha intensificado rápidamente, sorprendiendo a los servicios meteorológicos y dejando señales de desastre a su paso.

En su ruta, el foco de atención no solo está en los daños materiales, sino también en la evacuación de miles de personas que enfrentan lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y vientos destructivos.

El fenómeno cambia el panorama de los países involucrados y pone de relieve la vulnerabilidad de islas que dependen del turismo, la infraestructura costera y la logística básica de emergencias. Jamaica ya siente el impacto directo y el oriente de Cuba se prepara para recibir el golpe, con el desafío de responder desde un Estado que conoce los efectos graves de huracanes pero que se enfrenta nuevamente ante la magnitud de Melissa.

huracan melissa viento El País Trayectoria del Huracán Melissa Melissa se formó como sistema tropical y luego se desplazó hacia el mar Caribe, alimentada por aguas excepcionalmente calientes, lo que permitió su rápida intensificación. En su paso sobre Jamaica alcanzó categoría 5 y luego debilitó algo su fuerza al aproximarse a Cuba, aunque seguía siendo un huracán mayor.

Su trayectoria la coloca como una de las más peligrosas de la temporada, y los modelos meteorológicos advierten que podría afectar también Bahamas y zonas costeras más al norte.

huracan melissa CNN Cómo está Cuba tras el paso del huracán En el oriente cubano, particularmente en provincias como Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, se han ordenado evacuaciones masivas para proteger a la población. Las autoridades alertan sobre lluvias extensas, inundaciones repentinas y olas de gran magnitud que podrían afectar zonas bajas y costeras. Aunque aún no se dispone del recuento final de daños, el país ya está en alerta máxima para contener el impacto de Melissa. Huracán Melissa Los destrozos del huracán Melissa en Jamaica La isla de Jamaica sufrió un golpe histórico: Melissa tocó tierra con vientos extremos, lluvias abundantes, importantes inundaciones en zonas del suroeste, apagones masivos y colapso parcial de infraestructuras como hospitales y carreteras. Algunas comunidades quedaron prácticamente aisladas. La magnitud del evento no sólo pone en riesgo vidas humanas sino también la economía local, las viviendas y la recuperación inmediata que exigirá el país.

