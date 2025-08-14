Tras la condena por el juicio de Julieta Prandi, Claudio Contardi fue trasladado a la cárcel donde están los rugbiers del caso Báez Sosa







El empresario condenado a 19 años de prisión compartirá pabellón con los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, mientras prepara nuevas acciones judiciales.

Exmarido de Prandi ingresa al mismo pabellón que los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi condenado a 19 años de prisión, fue trasladado a la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, donde se encuentran los rugbiers acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Antes de llegar al pabellón platense, el empresario pasó por distintas dependencias bajo custodia policial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras conocer su condena, Contardi fue primero a la DDI de Zárate-Campana y luego derivado a la Comisaría N°5 de Matheu, destinada a agresores sexuales, debido a la falta de cupo en la alcaidía local. Finalmente ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense y fue alojado en Melchor Romero, compartiendo pabellón con los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Cinco de ellos recibieron prisión perpetua y tres penas de 15 años como partícipes secundarios.

claudio contardi Contardi pasó por la DDI de Zárate-Campana y la Comisaría N°5 de Matheu antes de llegar a Melchor Romero. Nueva estrategia judicial Tras la condena, Contardi decidió cambiar de abogado. Su defensor hasta ese momento, Claudio Nitzcaner, aclaró que ya no estaba a cargo de la defensa. La representación quedó en manos de Fernando Sicilia, quien adelantó que buscará apelar la decisión mediante un pedido de prisión domiciliaria, alegando que Contardi fue padre hace menos de un mes y debe hacerse cargo de su hija.

Sicilia también evaluará solicitar un juicio por jurados, una opción inicialmente planteada por los abogados de Prandi pero luego rechazada. Además, argumentará que no se le permitió incorporar todas las pruebas necesarias durante el juicio, un planteo similar al que había hecho Nitzcaner y que el Tribunal rechazó por haberse cerrado la etapa de pruebas antes del inicio del proceso.

Juicio Julieta Prandi Sicilia también pretende incorporar pruebas adicionales que no fueron admitidas durante el juicio inicial. La condena a Claudio Contardi Claudio Contardi fue sentenciado este miércoles a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi, y los jueces ordenaron su detención inmediata. El tribunal, integrado por Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, sostuvo en su fallo que el acusado provocó un “grave daño a la salud mental de la víctima de manera reiterada”.

Contardi recibió la resolución sentado en el banquillo de los acusados, junto a su defensor, a quien despidió pocos minutos después de escuchar la condena. La modelo no estuvo presente durante la lectura del fallo. Según trascendió, se enteró de la sentencia cuando llegaba al palacio judicial. En la sala sí se encontraban el fiscal que llevó adelante la acusación, la psicóloga que acompaña a Prandi y varios familiares de la denunciante.