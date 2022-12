Nació la tercera hija de la ministra de Educación porteña

“Bienvenida, Lola, chiquita hermosa de rulitos negros y paz inmensa”, escribió la ministra, en su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen junto con su pareja y la recién nacida.

La funcionaria, quien mantuvo varias polémicas con los docentes porteños, y arremetió contra los padres de los estudiantes que realizan tomas de colegios para reclamar mejoras, defendió su proyecto de maternidad.

“La elección de esta maternidad fue pensada y decidida en familia. Cuando quedé embarazada muchos me preguntaron: ¿justo ahora? Y la verdad que sí, justo ahora, precisamente porque esta es una de las discusiones que tenemos que seguir dando", planteó.

"Las mujeres podemos tener una vida profesional y una vida familiar compatible, el embarazo no nos pone en desigualdad respecto a los hombres. Es una forma también de dar señales: parece que estuviéramos seteadas para tener que relegar algo, o lo profesional o lo familiar, y no es así. Por eso para mí es importante demostrarlo y no solamente decir que es posible”, completó.

La niña, que pesó 3,380 kilogramos y midió 50 centímetros, recibió la felicitación de su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta. “Felicitaciones Sole y Diego!! Bienvenida, Lola!!”, le escribió en la publicación el jefe de Gobierno porteño.

Acuña había comunicado su tercer embarazo a través de su cuenta de Twitter, el 10 de julio de este año: “Con Diego queremos contarles que estamos cursando la semana 14 de embarazo. Santi y Toto van a tener una hermanita”.