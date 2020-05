Intimaron a Susana Giménez por una deuda de aportes patronales de su chofer

Según explicó el Secretario Adjunto del Sindicato de Choferes Particulares Luis D’angelo, en diálogo con Dario Villaruel por Radio 10 se trata de la falta de pago de aportes patronales a su chofer.

"No sabemos por qué no le paga y por qué hace caso omiso a los pedidos. Después dice que paga todo. Nosotros no le pedimos otra cosa que cumpla con la ley", explicó el gremialista en Secreto de Sumario.

D’angelo indicó que el chofer de Susana Giménez gana $25 mil pesos “pero trabaja full time”. “Son las clásicas actitudes de esta gente, que dicen que pagan todo pero no lo hacen. Es de un cinismo total", aclaró.

Además, detalló que tras varios reclamos a la Diva, sin resolución, "llegó un momento en el que tuvimos que iniciar acciones y enviamos una carta documento”. “El más conocido (de sus choferes) es Marcelo Aumada pero tiene otros colaboradores", cerró el sindicalista.

Susana Giménez se encuentra en su casa La Mary en San Ignacio a donde viajó esta semana, en medio de una polémica por la extensión de la cuarentena. "Después de 65 días encerrada en mi casa sola tenía derecho a venir acá, donde tengo personal que pagar, perros, animales", había dicho la conductora.

Además, anoche sufrió un accidente doméstico en el que se luxó el codo izquierdo al caer por unas escaleras de su vivienda uruguaya. La Diva pasó la noche en el sanatorio Cantegril de Punta del Este y fue dada de alta, pasado el mediodía.

"Susana está lúcida, de buen ánimo y hace un rato fue dada de alta", informó Elbio Paolillo, director de la clínica aunque advirtió que la conductora deberá "realizar un tratamiento de rehabilitación".

"Tuvo una caída de su altura, se sacó de lugar el codo izquierdo. Eso se redujo en block quirúrgico y ya está prácticamente resuelto", agregó.