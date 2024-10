También en Ezeiza liberaron mosquitos estériles para combatir el dengue

La CNEA firmó un acuerdo con la municipalidad de Ezeiza para implementar la Técnica del Insecto Estéril en uno de sus barrios. Se los puede identificar porque están coloreados con un polvo fluorescente. Los ejemplares no pican ni transmiten enfermedades.

Los ejemplares serán fluorescentes y estarán teñidos de naranja o de verde. Los machos no pican ni contagian, por lo que no representan riesgos y es importante no matarlos. El convenio implementa un programa interinstitucional para desarrollar la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril (TIE). El objetivo es reducir el riesgo de enfermedades vectoriales como el dengue.