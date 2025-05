Tarjeta Alimentar: la ANSES advierte quiénes no cobrarán la ayuda extra en junio 2025

ANSES 3.jpg Ignacio Petunchi

Tarjeta Alimenta ANSES: quiénes no cobrarán la ayuda extra en junio 2025

Si bien el acceso a este beneficio es automático y no requiere inscripción previa, el pago no cubre a todas los titulares registrados en ANSES. Es por eso que todos aquellos grupos familiares que hayan sido dadas de baja de su prestación por inconsistencias en sus datos, cambios en su situación socioeconómica o que no cumplieron las condiciones actualizadas para ser beneficiarios, no podrán acceder a la Tarjeta Alimentar.