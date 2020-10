Among Us: lanzan versión 3D que es gratuita y se puede jugar con visores de realidad virtual

Esta versión no oficial del juego fue desarrollada por el usuario Jar (“Jar is my name” en YouTube). Para crearla utilizó la plataforma de realidad virtual llamada VRChat.

El objetivo es el mismo que el del Among Us original: descubrir al impostor y completar las misiones para lograr que la nave despegue. Por el momento, el único mapa disponible es “The Skeld”.

Si por el contrario toca ser el impostor, el objetivo es matar al resto de los tripulantes. Además, se puede simular la realización de tareas e ir saboteando la nave.

Por el momento, el título sólo está disponible para PC. No es necesario tener un visor VR para poder jugarlo, aunque es compatible con la mayoría de ellos. Sin embargo, el desarrollador del juegos aseguró que utilizar esta tecnología mejora la experiencia del juego.

Esta versión no original del Among Us se encuentra disponible en este enlace. El desarrollador del videojuego pide que disfruten del título, pero que apoyen al original y lo compren en las plataformas oficiales.