View this post on Instagram

Cамый ргй кемпер мире - EleMMent Palazzo. VIP-фургн еррай и каминм и 3 миллина ллар. Арийкая кмпания Marchi Mobile прала 2014г, как уержаея, амый ргй ирии м на клеах. Неназанный клиен из убая заплаил за кемпер п назанием EleMMent Palazzo ри миллина ллар. б эм бщае изание BoldRide. ухэажный амбиль линй блее 12 мер и плщаью 323 караных мера, крый призиель назыае рцм на клеах, имее аки кузе из чиг зла. Кабина машины ля лучшей бзрни раплжена на рм яруе. нури EleMMent Palazzo еь зна ыха змжнью ее преращения бар, кре ущеляея пле нажаия пециальнй кнпки. Крме г, ам имеея ккейльный зал ианами, пальня 40-юймым елеизрм, ауииемй и аннй кмнай, маажными крелами, ельнй пальней на рм эаже ерхний эаж мже уеличиая на 80% за че ыижнг механизма нй рны ама. Блее г, крыша легк ранфрмируея крыую еррау мебелью, а низу ыигаея уюне крылечк леницей. бруание машины, м чиле, преумариае пгре пла, камин, кфе-машину, хлильник, пумечную машину, а акже урй ля приза льа и иему рапыления. Амбиль нащен шеицилинрым изельным мрм, разиающим 510 лшаиных ил, и амаичекй ранмиией. EleMMent Palazzo пбен разгняья 150 килмер ча. Маа машины – 20 нн. нешне шеикленый VIP-кемпер, праа, урли нееряия. Н челеку, гму заплаиь за нег имь примерн ух плинй ерле Robinson R66, лжн быь ершенн е ран, ч буу гриь ег куе... #ани #а #car #аюнинг #юнинг #tuning #EleMMentPalazzo #кемпинг #мнаклеах #пуешеия #ани