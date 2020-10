Facebook bloqueará todo contenido que niegue o distorsione el Holocausto

"Si las personas buscan Holocausto en Facebook, empezaremos a dirigirlos hacia fuentes autorizadas para obtener información correcta", subrayó Mark Zuckerberg, el fundador de la red social.

"Me debatí entre la libertad de expresión y el daño causado por minimizar o negar el horror del Holocausto. Mi pensamiento cambió cuando vi los datos que muestran un aumento de la violencia antisemita".

La decisión de Facebook de remover los contenidos que niegan o minimizan el Holocausto es un giro decidido respecto de 2018, cuando la plataforma -aun admitiendo que la negación del Holocausto es "profundamente ofensiva- apoyaba la libertad de expresión.

En ese momento había provocado un torbellino, tanto que Zuckerberg había explicado sus palabras precisando que no quiere defender a las personas que lo niegan. "Trazar la frontera justa entre lo aceptable y lo no aceptable no es sencillo, pero dado el estado actual del mundo-dijo esta vez- creo que este es el equilibrio correcto".

"Lamentablemente, en el mundo en que vivimos estamos asistiendo al surgimiento de nuevas formas de odio, así como a un aumento de algunas de las más antiguas formas de odio, incluyendo el antisemitismo. He ahí por qué este cambio de política", agregó la número dos de la compañía, Sheryl Sandberg.

Aumento de antisemitismo e ignorancia sobre el Holocausto

"Nuestra decisión -observó Facebook- se apoya en el aumento bien documentado del antisemitismo a nivel global y del alarmante nivel de ignorancia sobre el Holocausto, sobre todo entre los jóvenes".

"Según un sondeo reciente, en Estados Unidos entre personas de entre 18 y 39 años, casi un cuarto afirmó creer que el Holocausto era un mito, que había sido exagerado o que no estaban seguros".

"Hemos prohibido a más de 250 organizaciones supremacistas blancas y actualizado nuestras políticas para afrontar los grupos de milicias y QAnon", agregó la red en referencia a la decisión tomada recientemente sobre la teoría complotista de extrema derecha.