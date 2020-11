PlayStation 5: ¿Cuándo llega a la Argentina y cuánto costará?

A diferencia de Microsoft, que apostó por un único lanzamiento global, Sony pone en venta la consola en dos etapas: Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá y México a partir del pasado jueves. El resto del mundo, y en particular Europa, tendrá que esperar al 19 de noviembre.

Debido a la pandemia, las compras se harán en línea. Sony advirtió que ninguna consola se venderá en las tiendas los días de lanzamiento.

¿Cuándo llega la PS5 a la Argentina?

La PlayStation 5 salió a la venta la semana pasada en Estados Unidos, Canadá, México, Japón y Corea del Sur, el 19 completa con algunos otros países como España y a la Argentina llegará el próximo 4 de diciembre.

¿Cuánto costará la PS5 a la Argentina?

A la espera de la consola de Sony en la Argentina, todavía no está claro cuánto costará, pero se estima que su precio estará entre los $75.000 y los $100.000.

La preventa de la PlayStation 5 en nuestro país se realizó el pasado 30 de septiembre. En menos de dos horas, los fanáticos de la consola de Sony la agotaron de todas las tiendas oficiales.

El comunicado oficial expresa:

PlayStation lanza en Argentina en diciembre su esperada consola de videojuegos PlayStation 5, con la cual el gigante japonés busca dar un salto en la nueva generación de consolas ofreciendo una experiencia mucho más inmersiva a la comunidad gamer con la incorporación de nuevas capacidades técnicas de la consola y su control. La consola estará disponible en 2 ediciones: PlayStation 5 con una unidad de disco Blu-ray Ultra HD y PlayStation 5 digital edition sin la unidad de disco. No obstante, las especificaciones y performance son las mismas para ambas consolas que estarán disponibles en Argentina a finales de este año.

PS5 en el mundo

En una tienda en Sídney (Australia), solo un puñado de clientes que lograron reservar con anticipación en línea acudieron a recoger la consola el jueves por la mañana, constató un periodista de AFP.

PS5 Gentileza: PlayStation

"Con el Covid-19, me imagino que la gente no quería amontonarse en las tiendas", comentó Theo Pasialis, que fue a buscar su PlayStation 5. "Además no había suficientes para todos".

La demanda se anuncia alta por el estilo de vida más hogareño impuesto por la pandemia. Los ejemplares disponibles para pedidos anticipados se han agotado en un tiempo récord y los analistas predicen que será muy difícil conseguir una nueva consola antes de 2021.

Al igual que su rival, la PlayStation 5 estará disponible en dos versiones: una "premium", que Sony vende a u$s499, el mismo precio que la Xbox Series X, y una "edición digital" igual de potente pero sin lector de disco, a u$s399 dólares, 100 más que la Xbox Series S.

Estas versiones digitales, que solo permiten jugar a juegos descargados, son una mina de oro para los dos fabricantes porque les permite compensar la debilidad de sus márgenes en las ventas de consolas. Así pueden controlar los precios de los juegos, eliminando los costes de fabricación y distribución, al tiempo que impiden las reventas en el mercado de segunda mano.