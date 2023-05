Tenía un Ford Mustang y dijo que era turista para no pagar impuestos: se lo embargaron

No obstante, quien ingresa una mercadería a la Argentina por un plazo determinado y luego, vencido ese término, no la reexporta, incurre en una falta tipificada en el art. 970 del Código Aduanero: incumplimiento del régimen de destinación suspensiva. De corresponder, la multa no puede ser inferior al 30% del valor de la mercadería. Así, cabría una penalización de no menos de u$s21.000.