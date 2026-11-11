Giro total en Tesla: dejarán de fabricar la Cybertruck en Texas para priorizar el robotaxi

Fue una de las apuestas más llamativas de Elon Musk, pero las cosas no salieron como esperaba y ahora su futuro es incierto.

Tesla dejará de fabricar la Cybertruck en su planta de Texas , donde comenzó a producirla a finales de 2023. La camioneta eléctrica, que llamó la atención por su diseño futurista y su carrocería de acero inoxidable, fue uno de los lanzamientos más comentados de Elon Musk en los últimos años.

La decisión supone un cambio importante para un vehículo que todavía lleva poco tiempo en el mercado. Aunque la empresa ya adelantó cuándo modificará su producción, quedan dudas sobre lo que ocurrirá con el modelo en el futuro .

El 6 de noviembre, Elon Musk anunció que la producción de la Cybertruck comenzará a reducirse gradualmente en la Gigafactory de Texas hasta mediados de 2027 . La intención es utilizar las instalaciones para fabricar más unidades del Cybercab, el robotaxi que la empresa desarrolla para su servicio de transporte autónomo.

Elon Musk presentó la Cybertruck en 2019, pero las primeras entregas llegaron cuatro años después y estuvieron lejos de las expectativas.

Este nuevo modelo fue diseñado para circular sin conductor y no cuenta con volante ni pedales. Su desarrollo se convirtió en una de las principales prioridades del empresario, que busca ampliar su presencia en el negocio de los vehículos autónomos.

La Cybertruck, en cambio, nunca consiguió los resultados comerciales que Musk había previsto. Aunque su presentación en 2019 despertó un enorme interés, las primeras entregas comenzaron recién a finales de 2023 y las ventas quedaron muy lejos de las 250.000 unidades anuales que esperaba alcanzar.

Durante 2025 se vendieron 20.237 camionetas en Estados Unidos, un 48% menos que el año anterior. Las cifras tampoco mejoraron en 2026, ya que las estimaciones indican que apenas se entregaron 4.323 unidades durante el tercer trimestre.

A esto se sumaron las críticas por su elevado precio y los problemas de calidad. En 2025, más de 46.000 vehículos tuvieron que pasar por una revisión debido al riesgo de que se desprendiera una pieza de la carrocería. Además, la versión Cyberbeast alcanzó un valor de u$s102.000, muy por encima de lo que se había prometido inicialmente.

Tesla todavía no confirmó si seguirá fabricando la Cybertruck en otra planta una vez que cierre su línea de producción en Texas. Tesla

¿Adiós definitivo o pausa estratégica? Las dudas que dejó el replome industrial hacia 2027

El primer anuncio de Musk no aclaraba si la Cybertruck dejaría de fabricarse definitivamente o si su producción continuaría en otro establecimiento. Sin embargo, el 9 de noviembre, el empresario confirmó que la línea de montaje cerrará dentro de aproximadamente ocho meses.

También explicó que intentarán completar la mayor cantidad posible de pedidos antes de esa fecha, aunque reconoció que tendrán que devolver el dinero de las reservas a muchos clientes. Incluso aseguró que la demanda pendiente supera la capacidad de fabricación disponible hasta el cierre.

Musk negó que la medida se deba a una falta de rentabilidad. En cambio, sostuvo que los recursos necesarios para producir la Cybertruck podrían aprovecharse mejor si se destinan al Cybercab, cuya fabricación resulta más conveniente para los planes de la compañía.

De todas formas, todavía no se anunció un posible traslado de la camioneta a otra planta. La fábrica de Austin es la única instalación conocida que cuenta con los equipos especiales necesarios para construirla, por lo que continuar su producción en otro lugar requeriría nuevas inversiones.

El Cybercab también tiene dificultades por resolver. Las autoridades de seguridad vial de Estados Unidos están revisando su cumplimiento de las normas federales, especialmente por la ausencia de controles manuales. Esta situación podría complicar los planes de expansión comercial del robotaxi, que todavía debe demostrar si puede convertirse en un negocio rentable.