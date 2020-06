Sensible, simple y 100% argentino: así es el nuevo test para diagnosticar Covid-19

DIEGO COMERCI_1200.jpg Diego Comerci, uno de los desarrolladores del test. Foto: Gentileza.

Periodista: ¿Qué diferencia tiene este test con los que hoy se utilizan?

Diego Comerci: A diferencia de los RT-PCR, el ELA-CHEMSTRIP es un test que también permite la detección directa del virus sobre el hisopado, pero en lugar de utilizar maquinaria bastante sofisticada como son las cicladoras térmicas de lectura por fluorescencia, solo requiere un baño termoestatizado a 60 grados, disponible en cualquier laboratorio nacional. En concreto, este kit realiza una amplificación exponencial con la poca cantidad de muestra de material genético del virus en el hisopado tras incubarlo por una hora a esa temperatura con un complejo enzimático. Y después, por esa amplificación, puede ser detectable rápidamente con una tira reactiva, similares a las que se usan para los test de embarazo. Este proceso de tomar el hispopado y después amplificar su material genético sólo dura 70 minutos y se logra un resultado de altísima precisión.

P.: ¿Está pensado para complementar los RT-PCR existentes?

D.C.: Sí. Lo pensamos y lo diseñamos para que pueda ser utilizado en laboratorios de campaña, en unidades móviles y en lugares bien alejados donde no hay infraestructura sofisticada para el diagnóstico. Porque hoy los equipos de RT-PCR necesitan laboratorios de muy alta complejidad con personal altamente entrenado. Y esos equipos no bajan de u$s 50.000. Nuestro kit diagnóstico solo requiere un baño termoestatizado a 60 grados, una gran estufa que es como “un baño maría” donde flota el tubo.

P.:¿Por qué se llama ELA-CHEMSTRIP?

D.C.: Porque ELA es el acrónimo de Easy Loop Amplification (amplificación en bucle simple), que es una metodología y una técnica desarrollada originalmente por investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes y hoy producida por la micro pyme tecnológica Productos Bio-lógicos SA (PB-L) que fue fundada por la UNQ. En el desarrollo de este test ellos aportaron esa parte, y nosotros, los investigadores de la UNSAM, con la micro pyme tecnológica que fundamos llamada CHEMTEST Argentina desarrollamos todo el sistema de detección con tira reactiva para el material genético del virus.

infografía.jpg UNSAM

P.: ¿Qué sensibilidad tiene el test?

D.C.: Es de máxima sensibilidad, del 100%. Incluso lo hemos evaluado con muestras que nos proporcionó el ANLIS MALBRÁN con screenings de hisopados de gente que tenían contacto con casos positivos y que prácticamente no tenían síntomas. Y se han detectado muy bien. Pero por supuesto, en materia de tomas y resultados, no todo depende del test sino del grado de evolución de la infección. Nuestra idea es que se use siempre para casos sospechosos en distintas locaciones como las unidades móviles. Y que los positivos después se sigan evaluando. Si requieren internación o tratamientos se los va a seguir testeando con RT-PCR (prueba hoy requerida para las altas transitorias y definitivas). Pero la idea de este test es que no se sature el sistema de diagnóstico actual y que nos permita descentralizarlo aún más para ampliar su capacidad.

P.: Los tests argentinos no sólo son importante para la soberanía nacional, sino que también se reducen los costos ¿Cuál es el costo de cada test?

D.C.: Hoy diría que de los tests presentes en el mercado es el de más bajo costo. Y si bien los precios pueden depender de cómo se use, quién lo compre y en qué volumen, están por debajo de los $ 1000. Además quiero recalcar que si bien es de 100% producción nacional, incluso los insumos biológicos y biotecnológicos utilizados son de desarrollo y producción nacional en un 80%. Así tenemos garantizadas no solo la provisión de los insumos sino también la producción de los tests.

P.: ¿Cuáles son las diferencias con el otro test de desarrollo argentino, el Neokit-Covid-19?

D.C.: Básicamente el ELA-CHEMSTRIP test incorpora una serie de sondas internas y controles que maximizan la sensibilidad y garantizan el resultado. Y la tecnología ELA que empleamos para su desarrollo fue desarrollada 100% en Argentina. El sistema del otro test es distinto: es muy rápido, con una detección visual con cambio de color, y usa la tecnología LAMP que es desarrollada en Japón y EEUU.

P.: ¿Para cuándo se planea una producción a gran escala del nuevo test?

D.C.: A este test lo anunciamos recién ahora porque esta semana está saliendo la primer partida de 10 mil determinaciones. La semana que viene salen otras 50 mil más. No queríamos anunciar algo que no se podía conseguir.

¿Dónde están destinadas esas partidas?

D.C.: Las primeras partidas contaron con la financiación de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de la Agencia I+D+i. Por ende, las primeras 10.000 se destinarán al Estado, seguro a los lugares más “calientes”, donde se necesitan con más urgencia.

EQUIPO.jpg El equipo completo desarrollador del test. UNSAM.

P.:¿Qué le gustaría resaltar de este logro en tiempo récord?

D.C.: Quisiera destacar que más allá de un logro científico –porque ningún gran logro científico se concreta en 60 días- esto es también un logro empresarial, de las pymes tecnológicas argentinas, que pudimos aplicar ciencia que estaba desarrollada en la producción de este test, en poder garantizarlo. Fue un esfuerzo enorme para la industria nacional y de dos micro pymes fundadas por investigadores de universidades públicas, cada una de ellas con un equipo de 7 y de 10 personas. Pero se logró con muchísima tecnología y muchísima inversión en maquinaria sofisticada que nos permiti+o hacer este tipo de producto de alta calidad para atender esta situación. Creo que eso es lo que más orgulloso me pone.