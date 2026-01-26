La salud de Bastian: se realizará una pericia toxicológica clave para la investigación del caso + Seguir en









El estudio será crucial en la causa por lesiones culposas agravadas. Se hará sobre las muestras recolectadas el día del accidente en Dolores.

El caso de Bastián, el niño de 8 años gravemente herido en un accidente vial en Pinamar, continúa generando preocupación y conmoción. A más de dos semanas del choque está previsto que este lunes se realicé una pericia toxicológica que será clave en la investigación del caso.

La pericia toxicológico-química tendrá lugar en el Laboratorio Químico de la Policía Científica Dolores, desde las 12, y se centrará en el análisis de muestras biológicas recolectadas tras el accidente que se investiga como lesiones culposas agravadas.

Durante la pericia se buscará determinar si alguno de los imputados había consumido alcohol o drogas ese día. La defensa de Maximiliano Jerez, padre del menor e imputado por lesiones culposas, formalizó en las últimas horas la designación de un perito de parte para participar activamente en la pericia. Así, la representación legal, encabezada por el abogado Matías Morla, propuso al farmacéutico Guillermo Adrián Espínola, quien fue habilitado para presenciar el procedimiento y verificar cada paso del análisis.

bastián Bastian fue operado por sexta vez el sábado. En esta línea, la estrategia de la defensa del papá de Bastian apunta a garantizar la transparencia y el control durante una de las etapas más sensibles del expediente. Entre los puntos requeridos, se solicitó hacer un seguimiento riguroso de la cadena de custodia, con énfasis en el estado de los precintos, condiciones de conservación y el tiempo transcurrido desde la extracción hasta el análisis de las muestras.

Al mismo tiempo, la defensa exigió que el laboratorio practique un screening toxicológico de amplio espectro, orientado a detectar tanto alcohol como estupefacientes y psicofármacos. El pedido incluyó la obligación de informar los límites de detección y la metodología empleada, además de la utilización de técnicas analíticas modernas como la cromatografía de gases o líquida acoplada a espectrometría de masas.

Por otro lado, el pedido estableció que el laboratorio utilice únicamente la cantidad mínima e indispensable de muestra para los análisis oficiales y resguarde el resto bajo condiciones técnicas adecuadas, en cumplimiento de la normativa vigente. De esta forma, la defensa busca asegurar el derecho a realizar una contra pericia independiente si surgieran dudas respecto de los primeros resultados Último parte médico de Bastian Durante la mañana del sábado, Bastián Jerez volvió a ingresar al quirófano en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti, donde permanece internado desde el grave accidente ocurrido en Pinamar. Según el último parte médico, el niño se encuentra "estable" luego de que se le practica la sexta operación desde el incidente. En este caso, los médicos realizaron una traquotomía sobre el menor. La información fue difundida por el Ministerio de Salud bonaerense. La nueva operación había sido confirmada por su madre, Macarena Collantes, a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, la mujer informó que la cirugía se realizará a primera hora y pidió acompañamiento espiritual para el menor y el equipo médico que lo atiende. “Llegaron las prótesis para Basti. Mañana a las 8 ingresa al quirófano. Sigamos pidiendo, orando”, escribió la madre del niño en un mensaje difundido públicamente.

