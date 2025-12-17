Horror en Mar del Plata: golpearon a un anciano con Alzheimer en un geriátrico por negarse a tomar medicación + Seguir en









El hombre de 89 años sufrió fracturas en la mano y heridas en el rostro. La agresión quedó registrada por las cámaras del establecimiento.

La víctima tiene 89 años, sufre Alzheimer y fracturas tras el ataque en un geriátrico.

Un anciano de 89 años con Alzheimer fue golpeado en un geriátrico de Mar del Plata luego de negarse a tomar su medicación, dejando como consecuencia fracturas en la mano y heridas visibles en el rostro. La brutal agresión quedó registrada por las cámaras del establecimiento y generó conmoción entre la familia y la comunidad.

El hecho ocurrió en el geriátrico Posada Punta Mogotes, ubicado en General Pacheco 2105. Una vecina que llegó a visitar a su abuelo Héctor Salas, quien además presenta disminución auditiva y pérdida de visión, encontró al hombre golpeado y con lesiones visibles en brazos y rostro.

anciano golpeado en geriático de Mar del plata Karen Salas, nieta de la víctima, denunció en redes sociales: “Él se negó a tomar una medicación y ella (la dueña del geriátrico) fue y le pegó. Según ella, dijo que le pegó porque le agarró un brote psicótico”. En su publicación, adjuntó imágenes del abuelo, videos de las cámaras del establecimiento y las radiografías posteriores.

Lesiones y atención médica Tras el ataque, Héctor fue retirado del geriátrico y trasladado a otro establecimiento. La familia informó que, en un control médico solicitado por las nietas, se constataron fracturas en el dedo pulgar derecho y heridas en el rostro. “Están en un estado de vulnerabilidad terrible, sin nadie que los proteja”, lamentaron.

Las imágenes muestran claramente lesiones violetas debajo de la boca. Según la familia, la agresora justificó el ataque diciendo que Héctor tuvo un brote psicótico, aunque ellos indicaron que “le podía haber dado la pastilla disuelta en la comida o en la bebida”.

anciano golpeado en geriatrico de Mar del Plata Videos registraron la secuencia Los videos de seguridad muestran a Héctor rodeado por varias empleadas del geriátrico, mientras el hombre permanece en tensión y posteriormente es sostenido por varias personas durante la agresión. En otro registro, Héctor relató: “Qué bochinche que se armó, che. Yo vine a pagar sin querer. Se armó la joda y yo también pagué”. Anciano golpeado en geriátrico Mar del Plata Consultado sobre por qué no avisó a sus nietas, Héctor respondió: “¿Qué te voy a avisar? No podía. Me quiero ir a la mierda, me quiero ir ahora mismo. Esto fue sin querer, pero yo pagué como si fuera una persona que estaba en el problema”. La familia realizó la denuncia correspondiente ante la policía y espera que se esclarezca la situación.