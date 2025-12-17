Soda Stereo está entre las 50 mejores bandas de la historia según una encuesta global

Global Statistics publicó un ranking con las principales figuras. Entérate en qué lugar ocupa la banda argentina.

El sitio Global Statistics , que se encarga de datos estadísticos mundiales sobre población, economía, salud, medio ambiente y cultura publicó un listado con los 50 mejores artistas de todos los tiempos con Soda Stereo incluida en el listado.

La lista abarca una variedad de géneros, desde rock y metal hasta punk, alternativo y electrónico, mostrando bandas que han dejado un legado duradero en la historia de la música. Según informa el sitio algunas de las fuentes citadas son rankings de sitios como Rolling Stone, Billboard y NME .

En el primer puesto están los Beatles , seguidos por los Rolling Stones , Led Zeppelin , Pink Floyd y The Eagles . En el sexto lugar se encuentra Queen. El Top 10 lo completan Nirvana, The Beach Boys, Fleetwood Mac y Metallica .

Un dato importante tiene que ver con Soda Stereo . La legendaria banda argentina aparece en el puesto 44. Es la única banda de rock en castellano que se encuentra en el prestigioso listado.

Ramones (12), The Who (13), Red Hot Chili Peppers (16), Aerosmith (17), Black Sabbath (18), Pearl Jam (19), U2 (20), Guns N’ Roses (23) y Deep Purple (24) son otros de los artistas que forman parte de los 50 mejores grupos de todos los tiempos.

Oasis (28), Foo Fighters (41), The Clash (42), y The Band (43) son los nombres que aparecen antes del trío argentino. A su vez, importantes grupos como The Byrds (45), A-ha (46), The Police (47), Blur (48), Panic! At The Disco! (49) y X Japan (50) completan el ranking.

Soda Stereo llegará a España con “Ecos”

La banda anunció que llegará a Madrid, el 24 de septiembre, en el Arena, como parte del proyecto Ecos, una experiencia en directo que recupera la esencia de la mítica banda argentina gracias a la tecnología. El trío compartió un video con los detalles.

Hay una gran expectativa por “Ecos”, el nuevo show de Soda Stereo que arrancará el 21 de marzo en el Arena de Buenos Aires, con 10 funciones, y que también llegará a varios países. El espectáculo ya vendió más de 265 mil entradas.