Un 52% de los argentinos pensó en renunciar a su trabajo por la mala relación con su jefe

Respecto a las cualidades más valoradas en un jefe o una jefa, los encuestados indicaron que los fundamental es escuchar las necesidades de su equipo (48%), contribuir al crecimiento personal y profesional de los miembros del equipo también (48%), ser comunicativo (37%), reconocer los logros del equipo con un 34%, y confiar y brindar autonomía al equipo con un 30%.

Qué opinan los argentinos sobre sus jefes

Más de la mitad de las personas, un 52%, respondió que alguna vez pensaron en renunciar a un trabajo porque no tenían una buena relación con su jefe o jefa. También contestaron más entrevistados que sí en Chile con un 56%, en Panamá con un 54% y en Perú con otro 54%. El promedio regional se ubica en un 52%. Sólo en Ecuador la mayoría, el 55%, dijo que no.

Percepción laboral

El 38% tiene una mirada muy buena, el 32% buena, el 20% regular y el 11% mala.

Los que respondieron mala o regular lo atribuyen a que “no está/estaba dispuesto/a a enseñarle a su equipo” con un 34%, a “que es/era muy autoritario/a” con un 28%, a “que no escucha/escuchaba sus necesidades” con un 27% y a “que no me brinda/brindaba el reconocimiento que merecen” con otro 27%.

Cómo identificar a un líder

Los tres motivos más elegidos son:

Porque trabaja/ trabajaba junto con el resto del equipo (34%)

Porque está/ estaba dispuesto a enseñar y capacitar al equipo con el (29%)

Porque con su ejemplo los inspira/ inspiraba a crecer profesionalmente con el (16%)

Por el contrario, quienes no perciben a su jefe o jefa como un líder indicaron que es “porque sólo da/ daba órdenes y no dirige/dirigía al equipo” con un 24%, “porque no da/ daba oportunidades de crecimiento personal” también con un 24%, “porque no motiva/ motivaba al equipo” con un 21%, “porque impone/imponía su autoridad y es/ era muy autoritario/a” con un 17%, y “porque supervisa/ supervisaba las tareas y solo se hacía cargo de los éxitos” con un 14%.