Tragedia en Escobar: el dueño de una carnicería y un herrero murieron tras una pelea a cuchillazos

La víctima fatal fue identificada como Martín García Mamani, de 54 años, propietario del comercio. El otro fallecido era un herrero de unos 60 años. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 5 de Escobar, que busca reconstruir la secuencia del hecho.

Tragedia en Escobar: el dueño de una carnicería y un herrero murieron tras una pelea por un trabajo.

El dueño de una carnicería y un herrero murieron este jueves en Escobar tras protagonizar un enfrentamiento dentro del local, que se habría originado por una discusión vinculada a un trabajo de herrería.

El hecho ocurrió en una pequeña carnicería ubicada sobre la calle Urbino , a metros de Asborno . Tras un llamado de alerta, personal del Comando de Patrullas arribó al lugar y encontró a dos hombres tendidos en el piso.

Uno de ellos fue identificado como Martín García Mamani , de 54 años, propietario del comercio, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca. A pocos metros fue hallado el otro involucrado, un herrero de unos 60 años llamado Miguel , cuya identidad completa aún no había sido confirmada.

Según la reconstrucción inicial realizada por los investigadores, el conflicto se habría iniciado por un r eclamo relacionado con un trabajo de herrería . Mamani había convocado a otro trabajador para reparar unas rejas que, según consideraba, no habían quedado correctamente terminadas por el herrero con el que luego mantuvo la discusión.

Un testigo identificado como M.D.B. , quien había sido citado para realizar esas tareas, declaró ante los investigadores que el reclamo derivó en una pelea entre ambos hombres. La principal hipótesis apunta a que los dos se enfrentaron con cuchillos y, por el momento, los investigadores descartan la participación de terceras personas.

Durante las primeras inspecciones en la escena, los efectivos no encontraron faltantes de dinero ni pertenencias. La recaudación del comercio y los teléfonos celulares de las víctimas permanecían en el lugar, mientras que tampoco se observaron indicios compatibles con un robo o un desorden significativo dentro del negocio.

Las pericias preliminares determinaron que Mamani murió como consecuencia de las heridas provocadas con un arma blanca. En tanto, el herrero presentaba escoriaciones compatibles con una pelea, pero no tenía lesiones punzocortantes de gravedad. Los investigadores analizan la posibilidad de que haya sufrido una descompensación durante el enfrentamiento, aunque la autopsia será la encargada de establecer la causa definitiva de su muerte.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 5 de Escobar, encabezada por la fiscal María Alejandra Amoretti, que ordenó la intervención de la Policía Científica y las tareas investigativas de la DDI local para reconstruir cómo ocurrió la secuencia que terminó con ambos hombres muertos.