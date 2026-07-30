Alerta sobre la alta peligrosidad de un cóctel inédito de drogas sintéticas

La investigación detectó que un sospechoso utilizaba un Pet Shop ubicado en el barrio de Boedo como fachada para la venta de estupefacientes-

La fiscal Amil Martin ordenó la inmediata detención del imputado bajo la acusación de comercialización de estupefacientes agravada.

El Laboratorio de Toxicología y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad emitió recientemente una alerta al detectar una mezcla de nueve sustancias con efectos estimulantes, alucinógenos y anestésicos en una sola muestra de droga incautada en el marco de un caso que investiga la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE).

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La alerta del CIJ, a cargo de Bárbara Moramarco , secretaria de Investigaciones y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad del MPF CABA, se emitió por la gran diversidad de sustancias en la misma muestra con acciones toxicológicas diferentes, lo que aumenta considerablemente el riesgo de consumo y dificulta el tratamiento frente a una intoxicación.

El hallazgo del Laboratorio de Toxicología y Química Forense del CIJ ya fue reportado al Sistema de Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad Nacional y al sistema equivalente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a fin de contribuir a la vigilancia y actualización de la información sobre la circulación de nuevas sustancias psicoactivas y advertir a la población.

Todo comenzó por una investigación de la UFEIDE, a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martin, en la que se detectó que un sospechoso utilizaba un Pet Shop ubicado en el barrio de Boedo como fachada para la venta de estupefacientes, comercializándolos tanto dentro del local como mediante la modalidad "pasamanos" a conductores que se frenaban en el lugar.

Durante el allanamiento dispuesto en el comercio, como en la vivienda del sospechoso, se secuestraron 15 troqueles con la peligrosa mezcla química, además de 57,9 gramos de ketamina, pastillas de MDA y de las conocidas como "micropunto", troqueles de LSD y 3.600 dólares en efectivo.

La fiscal Amil Martin ordenó la inmediata detención del imputado bajo la acusación de comercialización de estupefacientes agravada.

Fue el análisis forense del CIJ el que detectó que los papeles troquelados secuestrados contenían:

+Brolanfetamina, Dimetoxianfetamina, Metanfetamina, Metilendioxianfetamina y Metilendioximetanfetamina: sustancias sintéticas con efecto estimulante.

+25-E-NBOH: un alucinógeno sintético que no se comercializa en el mercado legal.

+Ketamina: anestesia disociativa sintética que se comercializa legalmente como ketamina clorhidrato para uso humano y veterinario.

+Aminopirina: analgésico y antiinflamatorio sintético cuyo uso se encuentra prohibido en nuestro país.

+Cafeína: es un estimulante natural. Se comercializa en el mercado legal para usos alimenticios.

Especialistas del CIJ advirtieron que la combinación de estas sustancias incrementa la imprevisibilidad de los efectos clínicos, dificulta la estimación de la dosis efectivamente consumida y aumenta el riesgo de toxicidad aguda, pudiendo manifestar eventos cardiovasculares, alteraciones de los estados de conciencia, hipertermia, convulsiones y otras complicaciones potencialmente graves.

Asimismo, remarcaron que la coexistencia de estimulantes, psicodélicos y sustancias disociativas en un mismo soporte (blotter) dificulta además la interpretación clínica de las intoxicaciones y complejiza las estrategias de respuesta sanitaria.

El laboratorio de Toxicología y Química Forense del CIJ cuenta con una amplia trayectoria en la emisión de alertas tempranas y mantiene un firme compromiso con los organismos y sistemas regulatorios responsables de la actualización de las listas de sustancias sujetas a fiscalización en nuestro país, así como con la protección de la población potencialmente expuesta al consumo de estas sustancias.