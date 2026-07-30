Caída del helicóptero en San Juan: rescataron los siete cuerpos de los tripulantes + Agregar ámbito en









El Gobierno de San Juan confirmó que los restos de los siete tripulantes ya fueron retirados de la zona del siniestro y comenzaron a ser trasladados a las morgues. La investigación continúa sin una hipótesis concluyente sobre las causas del accidente.

Equipos judiciales, fuerzas de seguridad y especialistas en transporte participaron del operativo para recuperar los cuerpos en una zona de difícil acceso, mientras avanza la investigación.

Los cuerpos de las siete personas fallecidas en el accidente de Valle Fértil, en la provincia de San Juan, fueron retirados en la mañana de este jueves y se inició el traslado a las morgues. La noticia la confirmó el gobierno provincial, que aseguró que se inició el traslado a las morgues.

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Desde las primeras horas de este jueves, se están llevando a cabo "las tareas en la zona del siniestro aéreo ocurrido en el departamento Valle Fértil, con el objetivo de concretar el rescate y traslado de las personas fallecidas”.

En el lugar trabajaron de manera coordinada equipos del Ministerio Público Fiscal Federal, la Junta de Investigación de Transporte, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

Las autoridades advirtieron que el operativo de rescate presentó una "alta complejidad" debido a las características del terreno, y explicaron que, una vez retirados los cuerpos de la aeronave, fueron trasladados hasta el sector donde se encontraban los vehículos Unimog de Gendarmería Nacional.

Desde allí, efectivos de esa fuerza iniciaron el traslado de los cadáveres hacia las morgues instaladas en el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto, para luego derivarlos a la ciudad de San Juan, donde continuarán las pericias correspondientes.

Según pudo saber este medio tras consultar con periodistas locales, todavía no existe una hipótesis firme sobre las causas del accidente. Sin embargo, la principal línea de investigación apunta a las condiciones meteorológicas, ya que la presencia de neblina y llovizna podría haber afectado el control de la aeronave. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan; Jorge Carbajal, jefe de la División Bomberos D-9; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

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