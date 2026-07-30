Ayuda Escolar de Anses: cómo completar el formulario sin errores

Conocé la manera para presentar el certificado escolar correctamente, evitar rechazos en Mi ANSES y acceder al pago anual de $85.000 por hijo.

La presentación del certificado escolar en Mi ANSES es obligatoria para acceder al pago anual de la Ayuda Escolar.

ANSES mantiene vigente el trámite para acceder a la Ayuda Escolar Anual , un beneficio destinado a acompañar a las familias con hijos en edad escolar frente a los gastos del ciclo lectivo . Para cobrarlo, es indispensable presentar el certificado escolar dentro del plazo establecido.

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El beneficio alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares ( SUAF ), siempre que cumplan con los requisitos correspondientes. En el caso de hijos con discapacidad, no existe un límite de edad , aunque sí deben acreditar la escolaridad o las actividades de rehabilitación.

La Ayuda Escolar tiene un monto de $85.000 por hijo y se paga una vez al año. Para recibirla, la presentación del certificado debe realizarse correctamente a través de Mi ANSES .

Uno de los motivos más frecuentes por los que el trámite puede presentar inconvenientes es la calidad de la imagen cargada. ANSES recomienda tomar una fotografía nítida , con buena iluminación y donde se puedan leer claramente todos los datos del formulario.

Además, el certificado debe corresponder al ciclo lectivo vigente, estar completo, sin tachaduras, ni enmiendas y contar con la firma ; así como también el sello de la institución educativa. También es importante verificar que, cuando corresponda, estén marcadas las casillas de "Alumno Regular" e "Incorporado a la Enseñanza Oficial" .

¿Qué hacer si el sistema de Mi ANSES rechaza la libreta o certificado?

Si el sistema rechaza el certificado, lo primero es revisar el motivo informado por la plataforma. En muchos casos, el inconveniente se debe a una imagen borrosa, documentación incompleta o datos inconsistentes.

Una vez corregido el error, el beneficiario puede volver a ingresar a Mi ANSES, acceder a la sección "Hijos", seleccionar "Presentar un Certificado Escolar" y cargar nuevamente el formulario correctamente completado.

ANSES

¿Se cobra automáticamente o hay que hacer el trámite sí o sí todos los años?

La Ayuda Escolar no se mantiene de forma automática. Para acceder al pago anual, es obligatorio presentar el certificado escolar todos los años dentro del plazo establecido por ANSES.

El trámite puede realizarse desde la página web o la aplicación oficial, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. La fecha límite para generar y presentar el certificado es el 31 de diciembre de cada año.

Cómo verificar si la presentación del certificado fue aprobada con éxito

Después de cargar el certificado, los beneficiarios pueden consultar el estado de la presentación desde Mi ANSES. Allí se informa si la documentación fue aceptada o si es necesario realizar alguna corrección antes de que el trámite quede aprobado.

Realizar esta verificación permite detectar posibles observaciones con tiempo suficiente para volver a presentar la documentación y evitar demoras en el cobro de la asignación.