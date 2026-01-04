Incautaron 129 kilos de marihuana en Ezeiza y Misiones durante controles de Aduana + Seguir en









Dos operativos distintos frustraron el ingreso de droga al país y dejaron a los involucrados a disposición de la Justicia federal.

Personal de la Aduana detuvo el ingreso de 129 kilogramos de marihuana al país durante el fin de semana en dos operativos distintos realizados en Ezeiza y Misiones. Los procedimientos finalizaron con la detención de los involucrados y el secuestro total de la droga, que estaba oculta en valijas y vehículos, listos para su distribución.

El primer operativo se desarrolló en la madrugada del sábado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, durante la inspección del vuelo AR1141 procedente de Roma, Italia. Los agentes detectaron irregularidades en el equipaje de un ciudadano colombiano, Jhon Crismatc Ocampo Peláez, y al abrir sus valijas encontraron paquetes envueltos en film y aluminio que contenían 17 kilos de marihuana. El pasajero quedó detenido a disposición de la Justicia federal.

marihuana (2) Uno de los paquetes secuestrados en Ezeiza que contenía cogollos de marihuana ocultos bajo varias capas de embalaje. Intercepción en Misiones: marihuana oculta en un vehículo robado Horas después, en el paso internacional Bernardo de Irigoyen (Misiones), dos hombres fueron interceptados al intentar ingresar al país en un Chevrolet gris tras mostrar inconsistencias en su documentación. Durante la requisa, los agentes descubrieron 188 panes de marihuana, equivalentes a 112 kilos, ocultos en el baúl y debajo de los asientos. Además, se confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo por robo desde noviembre de 2025.

marihuana (3) El vehículo interceptado en Misiones tenía un pedido de secuestro activo por robo. Tecnología y controles clave en los procedimientos Ambos operativos contaron con el uso de escáneres y canes especializados, herramientas fundamentales para detectar la droga antes de que llegara a circulación. La Aduana destacó la coordinación entre equipos en distintos puntos del país para prevenir el ingreso de sustancias ilegales y asegurar la trazabilidad de los procedimientos judiciales.

