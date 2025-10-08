El Financial Times vuelve a apuntar contra el Gobierno: "Los argentinos pierden la paciencia con la economía de Javier Milei"

El diario británico advirtió que crece el malestar social por el ajuste y los escándalos de corrupción que golpean al Gobierno libertario.

El Financial Times advierte sobre la creciente desilusión social frente a la gestión económica de Javier Milei.

El Financial Times volvió a apuntar contra Javier Milei y su plan económico. En apenas tres días, el diario británico publicó dos artículos duros sobre el Gobierno argentino. El más reciente, alerta que “los argentinos pierden la paciencia con la economía de Milei” y expone un creciente desgaste político en la antesala de las elecciones legislativas.

Según el análisis, el presidente “ha recortado la inflación, pero la austeridad y la fortaleza del peso han estancado la actividad”. La periodista remarca que “cuando Javier Milei asumió el cargo, advirtió a los argentinos que debían esperar dolor” , y agrega: “Dos años después, muchos siguen esperando que la medicina haga efecto”.

Comerciantes en La Plata reflejan el impacto de la desaceleración económica y la caída del consumo.

La nota, firmada por Ciara Nugent, describe un panorama recesivo: leve aumento del desempleo, salarios estancados desde 2023 y consumo deprimido.

El medio británico subraya que los problemas económicos se combinan con escándalos de corrupción que golpean al entorno presidencial. “Los potenciales votantes de Milei se quedaron en casa, dicen los encuestadores, desilusionados tanto por la lenta economía como por las acusaciones de corrupción contra la hermana del presidente y jefa de gabinete, Karina, que ella ha negado”. Los casos como $Libra, las presuntas coimas en ANDIS y el habrían golpeado el ánimo de parte del electorado libertario.

KArina milei javier milie reloj Los escándalos que involucran a la hermana de Javier Milei, Karina, generan preocupación y contribuyen a la desilusión social.

Además, el artículo menciona que los aumentos salariales por debajo de la inflación y los recortes en subsidios a la energía y el transporte redujeron los ingresos de los hogares. A su vez, las pymes enfrentan tasas de crédito superiores al 60%. “Las empresas están muy frustradas, todos han suspendido proyectos porque no pueden aceptar estas tarifas”, expresó un especialista financiero citado.

Elecciones legislativas y futuro político de Javier Milei

De cara a los comicios del 26 de octubre, el diario británico alerta que un resultado adverso podría debilitar al Gobierno y complicar la aprobación de las reformas estructurales.

Javier milei 1200 La combinación de problemas económicos y acusaciones de corrupción presiona la participación electoral de los votantes libertarios.

El informe del Financial Times advierte que la decisión de mantener un peso fuerte “ha frenado los precios de las importaciones, pero ha restado competitividad a las exportaciones argentinas y al turismo interno”. Los economistas consultados coinciden en que Milei debería liberar la cotización del peso “aceptando un posible repunte de la inflación” para recuperar competitividad.