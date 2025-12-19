Preadjudican concesiones de 4 hidroeléctricas del Comahue por u$s706 millones + Seguir en









El Ministerio de Economía aprobó la segunda etapa del concurso internacional y preadjudicó la venta del 100% del paquete accionario de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Hidroeléctricas. La firma de los contratos de concesión y de transferencia se realizará el 22 de diciembre de 2025, en la localidad de Cipolletti, Río Negro, y estará a cargo de la Secretaría de Energía.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, avanzó este viernes en el proceso de privatización de cuatro complejos hidroeléctricos del Comahue al aprobar la segunda etapa del Concurso Público Nacional e Internacional y preadjudicar la venta del 100% del capital accionario de las sociedades concesionarias de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 2059/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, y se inscribe en el marco de la ley 27.742, que declaró sujetas a privatización a Energía Argentina S.A. (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), junto con los decretos que habilitaron la transferencia de activos y concesiones del sector energético.

Según lo dispuesto, el Gobierno preadjudicó las concesiones por un monto total superior a los u$s706 millones, tras validar las ofertas económicas presentadas en la segunda etapa del proceso y el dictamen de la Comisión Evaluadora “ad hoc”, con tasaciones respaldadas por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Cómo quedaron las preadjudicaciones De acuerdo con el detalle oficial, las preadjudicaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A. : el primer lugar fue para EDISON INVERSIONES S.A.U., ENERGÉTICA DEL NORTE S.A.U., el CONSORCIO DE EMPRESAS MENDOCINAS PARA POTRERILLOS S.A. y EDISON HOLDING S.A. , por un monto de u$s 162.040.002,17 .

Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A. : resultó preadjudicataria BML INVERSORA S.A.U. , junto a ENERGRAIN S.A., ORAZUL ENERGY GENERATING S.A., ORAZUL ENERGY CERROS COLORADOS S.A., LIMABAZ S.A.U., BML GENERADORA S.A., MSU ENERGY GREEN S.A. y BML ENERGÍA S.A. , por u$s235.671.294 .

Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. : fue preadjudicada nuevamente al consorcio liderado por EDISON INVERSIONES S.A.U. y EDISON HOLDING S.A. , por u$s64.174.002,32 .

Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.: quedó en manos de CENTRAL PUERTO S.A., con una oferta de u$s245.000.000. La resolución también desestimó ofertas consideradas “precio vil o no serio”, presentadas por HIDROELÉCTRICA FUTALEUFÚ S.A., GENNEIA S.A. y ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C., para algunos renglones del concurso, y estableció el orden de mérito completo para cada una de las represas.

El proceso contó con la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro de la Nación, además del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía. Según el texto, la firma de los contratos de concesión y de transferencia se realizará el 22 de diciembre de 2025, en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro, y estará a cargo de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Los contratos entrarán en vigencia una vez publicada la Resolución de Adjudicación en el Boletín Oficial. La decisión marca un nuevo avance del Gobierno en su plan de reconfiguración y privatización del sector energético, con el objetivo de transferir al sector privado la operación de activos estratégicos de generación eléctrica.