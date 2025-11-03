Arrancó el CyberMonday 2025 con 900 empresas y las mayores rebajas de los últimos 4 años

Comenzó una nueva edición del CyberMonday , el evento de compras online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que se extenderá hasta el 5 de noviembre. En esta oportunidad participan casi 900 empresas , entre grandes marcas, pymes y emprendedores, con un descuento promedio del 31% .

Según informó la CACE, el sitio oficial registró más de dos millones de usuarios en las primeras horas, con la provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Neuquén y Corrientes liderando el tráfico.

Las categorías más exploradas por los consumidores fueron Electro y Tecno, Indumentaria y Calzado, Viajes, Muebles y Deco, Salud y Belleza, Deportes, Motos y Autos, Bebés y Niños, y Supermercados.

Según la fiscalización de ofertas realizada por CACE junto con la Universidad de Buenos Aires, el descuento promedio es del 31% , con picos en categorías como Servicios y Varios (42%), Salud y Belleza (37%), Hogar y Deco (35%), Super y Bebidas (35%) y Bebés y Niños (34%). “Desde CACE trabajamos para que el consumidor viva la mejor experiencia posible durante el CyberMonday, accediendo a ofertas exclusivas en el canal oficial del evento”, explicó Andrés Zaied, presidente de la CACE. “Con un promedio de descuento del 31%, CyberMonday 2025 es el evento con mayor nivel de rebajas desde 2021 ”, agregó.

Entre las novedades de esta edición, el sitio vuelve a incluir al “Cybot”, un asistente desarrollado con inteligencia artificial que ayuda a los usuarios a encontrar las mejores oportunidades de compra según sus preferencias o medios de pago. Además, las secciones especiales MegaOfertas, MegaOfertas Bomba, Noche Bomba y Más Clickeados agrupan las promociones más destacadas.

Con casi 900 empresas que participan en esta nueva edición del CyberMonday, se aconseja entrar a la web del evento para chequear todos los descuentos y marcas. Sin embargo, a continuación, hay algunos descuentos destacados de esta nueva edición que dinamiza al consumo.

Descuentos de los grandes del retail

Con más de 10.000 productos en oferta y cuotas sin interés, Coto Digital se suma al Cybermonday en categorías como electrodomésticos, tecnología, bazar, hogar, indumentaria y deco. Los miembros de Comunidad Coto, el programa de fidelización del supermercado, acceden además a beneficios exclusivos y promociones destacadas.

Por su parte, Carrefour Argentina participa con promociones en sus hipermercados y en su web. Ofrece 18 cuotas sin interés en productos seleccionados con una promoción bancaria, hasta 12 cuotas o 25% off en TV, heladeras, lavarropas y aires acondicionados, y 9 cuotas o 20% de descuento en notebooks, celulares y torres de sonido. También ofrece 2x1 en pequeños electrodomésticos y hasta 50% de descuento en productos seleccionados.

Descuentos en vuelos

El turismo también se suma al CyberMonday. Aerolíneas Argentinas ofrece un 10% de descuento en todos sus destinos, junto con financiación en 3, 6, 9 o hasta 12 cuotas sin interés según la tarjeta y el banco. La promoción apunta a incentivar el turismo nacional y facilitar la conectividad entre provincias.

JetSMART, por su parte, lanzó su campaña “Cyber SMART”, vigente del 3 al 6 de noviembre, con rebajas de hasta 50% en rutas domésticas como Buenos Aires-Córdoba, El Calafate, Trelew y Ushuaia. En el plano internacional, los descuentos alcanzan los vuelos que conectan Argentina con Chile, Brasil, Paraguay y Perú, incluyendo destinos como Lima, Santiago, Río de Janeiro y Florianópolis.

Diseño con rebajas de hasta 60%

La marca de diseño y decoración, Alto Rancho, lanzó descuentos de hasta 60% en muebles y objetos de diseño, con financiación en hasta 12 cuotas sin interés y un 20% adicional por pago por transferencia. Además, habrá flash sales diarias y envíos a todo el país.

Varias marcas de diseño argentino se sumaron este año al CyberMonday, con propuestas que combinan creatividad local y descuentos exclusivos. Desde indumentaria y calzado hasta objetos de decoración y accesorios, varias firmas lanzaron promociones de hasta el 40% y beneficios adicionales con determinados medios de pago. La tendencia muestra cómo el diseño nacional gana protagonismo dentro del comercio electrónico, con cada vez más consumidores que eligen productos originales y de fabricación local durante los grandes eventos de venta online.

Beneficios financieros

El Banco Supervielle acompaña el evento con una serie de promociones exclusivas que se extienden del 3 al 9 de noviembre. En la Tienda Supervielle en Mercado Libre, se ofrece hasta 45% de descuento y 12 cuotas sin interés con algunas tarjetas de crédito. En turismo, los clientes pueden acceder a 12 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas y Almundo, tanto en vuelos como en hoteles, paquetes y actividades nacionales. A través de la App Supervielle y la billetera MODO, se suman ahorros del 20% hasta el 9 de noviembre, con topes de reintegro según categoría.

Con casi 900 marcas, más de dos millones de usuarios y el mayor nivel de descuento de los últimos cuatro años, el CyberMonday 2025 marca un nuevo récord de participación y consolida al comercio electrónico argentino como motor de consumo. La diversidad de rubros, las facilidades de pago y el uso de inteligencia artificial en la búsqueda de ofertas confirman que el evento se convirtió en una cita obligada tanto para las empresas como para los consumidores digitales del país.