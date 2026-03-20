Escándalo en Mar del Plata: un policía golpeó a una mujer que fue a denunciar a la comisaría + Seguir en









La mujer llegó junto a su pareja cuando solicitó la atención del oficial, quien comenzó a contestarle de mala manera hasta comenzar a golpearla. Fue suspendido por tres meses.

La mujer llegó a la depencia a denunciar una estafa y terminó a los golpes con un policía tras agredirla. Captura

Una comisaría de Mar del Plata fue el escenario de un violento episodio cuando una mujer se acercó para intentar denunciar una estafa y fue agredida por un policía. Los ataques, tanto físicos como verbales, fueron grabados por una cámara de seguridad de la dependencia.

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Todo se desencadenó cuando la mujer, identificada como Teresa Lissalt del Pilar, llegó junto a su pareja a la seccional 16° para pedir ayuda. Su relato señaló que un perfil de Facebook estaba vendiendo espejos artesanales y usaba como punto de entrega su vidriería y cerrajería familiar, generando confusión y problemas con los clientes.

Del otro lado del mostrador, un subteniente de la Policía Bonaerense, con 17 años de servicio, minimizó el reclamo. “No hay delito penal”, le dijo cuando la situación se descontroló.

Escándalo en una comisaría de Mar del Plata luego de que un policía golpeara a una mujer “Tenés que denunciar el perfil de Facebook. Por el momento no les robaron nada”, explicó el policía desde el mostrador. “¿Cómo que no nos robaron nada? Nos hacen quedar mal. Mandan una entrega a nuestro local”, cuestionó la mujer. Pero el oficial le advirtió: “Voy a ir a la DDI y voy a decir que vos…” sin llegar a completar la frase cuando llegó la reacción de Lissalt.

denuncia agresión policia “Tenés que denunciar el perfil de Facebook. Por el momento no les robaron nada”, explicó el policía desde el mostrador antes de que se desencadene el conflicto. @mauroszeta “¡Andá a lavarte el o...!”, le gritó el policía y la mujer, sorprendida, trató de grabarlo con el celular. Sin embargo, el efectivo primero se tapó la cara y enseguida se levantó, la encaró y comenzó a empujarla hacia la salida.

“¡Me pegó, me pegó!”, se la escuchó gritar a la víctima mientras el policía se alejó golpeando una pared. En diálogo con el portal 0223, Teresa remarcó que fue un momento “horrible”, especialmente por tratarse de un oficial de policía. “Es a quien se debe recurrir para que me defienda. A este chico le sacaron el arma hace poco tiempo, es decir que ya se las mandó. No está apto para ser policía, el uniforme le queda grande”, apuntó. Tras el escándalo, el subteniente fue desafectado por tres meses. La propia víctima contó que otros efectivos le pidieron disculpas por lo ocurrido. Además, Lissalt del Pilar adelantó que llevará el caso a la Justicia: “Por supuesto que también voy a buscarme un abogado y le voy a hacer juicio a la provincia. No puedo creer que tenga semejante calidad de efectivos para que nos defiendan”, sentenció. Discapacidad: la Policía desalojó a manifestantes de Plaza de Mayo Momentos de tensión se vivieron este miércoles en Plaza de Mayo cuando efectivos de la Policía Federal impidieron que manifestantes acampen frente a Casa Rosada. Diferentes prestadores de servicios del área de Discapacidad reclaman al Gobierno una deuda de entre a cuatro a cinco meses en el programa Incluir Salud. Los miembros de la fuerza de seguridad retiraron el gazebo ante la resistencia de los miembros del Foro de Discapacidad, quienes denunciaron que fueron agredidos por los efectivos. Según señalaron fuentes de Casa Militar a Ámbito, los manifestantes estaban autorizados a instalar la carpa "fuera del área de vallado". En diálogo con este medio, Daniel Masuzzo, titular de la Unión de transportistas de la Provincia de Buenos Aires, explicó que fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Salud, las cuales les indicaron que es Economía la cartera que debe girar los fondos para cubrir las prestaciones.