La Libertad Avanza lanzó un nuevo spot "a todo o nada" de cara a las elecciones de octubre

El oficialismo difundió un video en redes resaltando los logros del gestión y la importancia de los comicios, luego de la caótica caravana en Lomas de Zamora.

La Libertad Avanza lanzó un nuevo spot de campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre , donde resaltó los logros del Gobierno y advirtió que “es a todo o nada” . En el video, compartido en redes sociales, el espacio libertario destacó la relevancia de los comicios en los que se elegirán 127 diputados y 24 senadores .

“ 60 días para la elección. Dos caminos. Terminamos de cambiar o volvemos atrás. Es a todo o nada, es ahora o nunca. La Libertad Avanza o Argentina retrocede ”, remarcaron en el spot, que combinó imágenes con un compilado de noticias de los gobiernos de Javier Milei y Alberto Fernández .

El material subrayó la baja de los niveles de inflación y una reducción en la tasa de homicidios durante la gestión libertaria.

El spot fue lanzado luego con la actividad que encabezó su hermana Karina Milei , el diputado José Luis Espert , el armador Sebastián Pareja y el candidato Maximiliano Bondarenko en una caravana en Lomas de Zamora, en la que los funcionarios fueron insultados y apedreados .

En simultáneo, el escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sacude al Gobierno, que catalogó todo como una "operación política" y mientras tanto intensifica su campaña para los comicios de septiembre y octubre.

El intendente de Lomas de Zamora condenó la agresión a Javier Milei: "En ningún caso puede aparecer la violencia en situaciones políticas"

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, rechazó los hechos de violencia que sufrió la caravana que trasladaba al presidente Javier Milei en esa localidad, en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

“No puede ser que aparezca la violencia en situaciones políticas en ningún caso”, afirmó Otermín. Subrayó que las diferencias partidarias deben resolverse “en las urnas” y pidió que “todo se desarrolle en paz, y que cada uno pueda expresarse con tranquilidad”, en declaraciones al canal de streaming de Infobae.

Esta mañana, Otermín había publicado en sus redes sociales un mensaje titulado “Mensaje a la Comunidad de Lomas”, donde advertía que la caravana libertaria no sería bienvenida en la ciudad. “La Libertad Avanza anunció en las redes sociales una ‘caravana’ del presidente Milei para hoy en Lomas. Resulta absurdo obstaculizar la avenida Yrigoyen un día y horario laborable, molestando a comerciantes, padres y vecinos”, escribió.

Milei y los candidatos de La Libertad Avanza sufrieron un ataque con piedras y botellas durante la caravana que llevaban adelante en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, motivo por el cual la comitiva debió ser evacuada de urgencia. El diputado José Luis Espert abandonó el lugar en moto ante los insultos de los vecinos. Hubo dos detenidos por los hechos y no se registraron heridos.

El momento del ataque ocurrió minutos después de haber arribado al centro de la localidad, cuando se trasladaban por la avenida Hipólito Yrigoyen en la caja de una camioneta, junto al diputado y candidato, José Luis Espert, y al titular de La Libertad Avanza en PBA, Sebastián Pareja.