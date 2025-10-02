El viaje en tren más largo de la Argentina: una opción económica por menos de $40.000







El tren de larga distancia une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con San Miguel de Tucumán, con un recorrido total de 32 horas, el cual abarca 4 provincias con paradas intermedias.

Viajar en el tren más largo de Argentina solo cuesta 40 mil pesos.

Los trenes de larga distancia en la Argentina son una de las opciones más económicas para recorrer y conoces las ciudades más emblemáticas del país. En este contexto, existe un servicio que es el más largo del país, con un precio de $40.000.

El tren más extenso que recorre el país une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con San Miguel de Tucumán. El mismo cuenta con 1150 kilómetros de distancia y su recorrido total es de 32 horas, el cual abarca 4 provincias con paradas intermedias.

Tren a Tucumán: cuánto cuesta y cuáles son las paradas Viajar en tren de larga distancia en Argentina es una opción económica y cómoda para conocer distintas ciudades del país. Entre los servicios disponibles, destaca el recorrido que une Buenos Aires con Tucumán, el cual ofrece distintas categorías y comodidades para adaptarse a todos los viajeros.

Trenes Argentinos larga distancia.png

La categoría más económica es Primera, con un boleto de $38.000. Luego sigue Pullman ($46.200) y, finalmente, está la opción de camarote para dos personas, que cuesta $131.200. Aunque es la más cara, el camarote ofrece varias comodidades: dos camas cuchetas, luz nocturna, mesita, enchufe, perchero, control de temperatura (frío/calor) y un pequeño lavabo.

El servicio parte desde la estación de Retiro hacia San Miguel de Tucumán los miércoles y domingos a las 21:10, y regresa desde Tucumán hacia Buenos Aires los martes y viernes a las 21:30. Por su horario, es ideal para planear una escapada de varios días y aprovechar la ciudad de destino. Para quienes prefieran un viaje más corto, es posible descender en alguna de las paradas intermedias. Este recorrido incluye un total de 15 estaciones: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, San Lorenzo Andino, Serradino, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Arrufó, Ceres, Pinto, Colonia, Herrera, La Banda, Cevil Pozo, Alderetes y Tucumán.

