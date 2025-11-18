Vacaciones 2026: Trenes Argentinos puso a la venta los pasajes de larga distancia para viajar en diciembre, enero y frebrero

Los boletos para viajar en la temporada de verano ya se pueden adquirir para programar unos buenos días de descanso.

Salieron a la venta los pasajes de trenes de larga distancia para el verano 2026.

La venta de pasajes de viajes de larga distancia correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero ya están disponibles. Así lo confirmó Trenes Argentinos y hay varias formas de adquirirlos.

Los pasajeros podrán planificar sus escapadas de verano con anticipación y ordenar su viaje por las rutas a lo distintos sitios popularmente escogidos, como Mar del Palta, Bragado y Junín.

Quienes deseen sacar sus tickets pueden realizar las compras en las estaciones de Retiro, Constitución y Once . También pueden hacerlo en las boleterías que están habilitadas en los tramos intermedios.

Con el objetivo de facilitar el resguardo de pasajes para quienes no puedan acercarse a las estaciones, Trenes Argentinos también permite que los pasajeros saquen sus tickets a través de la página oficial de la empresa .

Hay diferentes tramos que los pasajeros podrán elegir según su preferencia para sacar los pasajes de la compañía de trenes. Los mismos son:

Buenos Aires - Mar del Plata

Este servicio está pensado para los meses de diciembre, enero, febrero y el 2 de marzo inclusive. Hasta el día 11 de diciembre circularán dos servicios que saldrán desde Constitución a partir de las 7:30 y de las 14:17. El regreso a será a la 1:11 y a las 14:21.

Trenes Argentinos larga distancia.png Trenes Argentinos

Desde el 12 de diciembre, los trenes diarios aumentarán las salidas y serán tres: 6:04, 11:21 y 17:08. Por su parte, el retorno desde la ciudad balnearia será 1:11, 14:21 y 16:10.

También habrá un refuerzo que saldrá los días viernes a las 17:08 y que retornará de Mar del Plata los domingos a las 22:53. Desde el viernes 12 de diciembre su horario de partida será a las 14:17 y el retorno a las 23:40.

La tarifa de los pasajes será de $35.000 en primera y $42.000 en pullman hasta el 11 de diciembre. Luego tendrá un valor de $38.000 en primera y $45.000 en pullman.

Buenos Aires - Bragado

Durante diciembre, enero y febrero, los usuarios podrán hacer el recorrido en tren desde Buenos Aires hasta Bragado con disponibilidad de tres servicios por semana que partirán desde Once los días lunes, miércoles y viernes a las 18:35. Volverá a Buenos Aires los mismos días a la 1:55.

Larga Distancia - Trenes Argentinos Operaciones.jpg

Este servicio servicio se detiene en 7 estaciones, que son: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita. Los pasajes arrancan en $7.500 para la primera y un total de $9.000 en la categoría pullman.

Buenos Aires - Junín

Este servicio tiene una salida diaria que arranca en Retiro a las 18:15 y su retorno es a la 1:10 de lunes a sábados. Los días domingos y feriados será a partir de la 1:31.

Los pasajes de este servicio tendrán un valor que dependerá del día en el que se realice el viaje, con una variación entre los $2.300 y $12.000 para primera. Mientras que la categoría pullman varía entre los $2.750 y los $14.400.

El servicio se detiene en 10 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins, sumando la estación Sáenz Peña en su itinerario de regreso.