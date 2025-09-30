Triple femicidio: la madre de Lara puso en duda el resultado de la autopsia







Estela, la mamá de la víctima más joven del triple femicidio, reclamó que la opinión pública "está culpando a las chicas". En esa línea, pidió hacer foco en los culpables.

"Mi hija estaba toda entera, no le faltaba nada", indicó Estela. Captura A24

La mamá de Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen narco en Florencio Varela, desmintió este martes por la noche el informe de las autopsias que recibió la prensa. La mujer dijo que su hija "estaba entera" y pidió que dejen de "estar culpando a las chicas".

La mujer habló con un móvil de A24, desde La Tablada, y reclamó que la opinión pública "está culpando a las chicas". En esa línea, Estela contrapuso: "Acá fueron tres crímenes y tienen que ir por el objetivo de las personas que le hicieron esto a las chicas".

La mamá de Lara Gutiérrez puso en duda el resultado de la autopsia de su hija Además, exclamó: "Ya basta de estar hablando de las chicas. Empiecen a enfocarse en el objetivo de agarrar a las personas que fueron las culpables". Respecto a su hija Lara, comentó que "era una niña hermosa con muchos sueños" y volvió a reclamar que "lo que están hablando y diciendo es una barbaridad de mentiras".

lara gutierrez "Ya basta de estar hablando de las chicas. Empiecen a enfocarse en los culpables", apuntó la mamá de Lara. Captura reel (@gutierrez_agoss)

Respecto a los reclamos de familiares de Morena por no haber podido reconocer el cuerpo de la joven, Estela aclaró su experiencia con el análisis del cuerpo de su hija: "Eso depende de cómo se manejó con su chica. Yo sí vi la autopsia y la pude ver a mi hija".

En ese momento, denunció que son "mentira" los informes conocidos por la prensa, en los cuales circulaba la versión de que Lara había sufrido la mutilación de sus dedos y que la habían cortado una oreja antes de matarla. "No, es mentira, totalmente mentira. Mi hija estaba toda entera, no le faltaba nada", indicó y pidió no responder más consultas. Triple femicidio: encontraron uno de los autos que se habría usado en el secuestro La Policía bonaerense encontró uno de los autos que se habría usado en el secuestro del triple femicidio narco de Brenda, Morena y Lara. El hallazgo fue este martes por la mañana en el partido bonaerense de Quilmes. Se trata de una Chevrolet Blanca que manejó Víctor Sotacuro Lázaro, el quinto detenido por la investigación detenido en Bolivia. En el vehículo también iba Florencia Ibañez, la sobrina de Sotacuro y séptima detenida en la causa. Los investigadores sospechan que este auto fue utilizado como apoyo durante la noche en la que fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).