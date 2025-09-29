Triple femicidio: indagan a dos nuevos detenidos en la causa







Se trata de Ariel Giménez, acusado de haber cavado la fosa donde fueron enterradas las jóvenes, y de Víctor Lázaro Sotacuro, capturado en Bolivia bajo la sospecha de haber actuado como chofer durante la ejecución del crimen.

Continúa la investigación por el triple femicidio

La investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) atraviesa un momento decisivo. Este lunes, la Justicia toma declaración a dos hombres que fueron detenidos el fin de semana, uno en Florencio Varela y otro en Bolivia.

Se trata de Ariel Giménez, acusado de haber cavado la fosa donde fueron enterradas las jóvenes, y de Víctor Lázaro Sotacuro, capturado en el país vecino bajo la sospecha de haber actuado como chofer durante la ejecución del crimen. Giménez fue trasladado a la fiscalía durante el mediodía, mientras que Sotacuro llegó a Buenos Aires el domingo por la noche y quedó alojado en el penal de Ezeiza.

Triple femicidio: indagan a dos nuevos detenidos en la causa Ambos comparecen ante el fiscal de La Matanza, Carlos Arribas, quien les notificó los cargos de encubrimiento agravado. Sin embargo, los investigadores creen que cada uno cumplió funciones distintas dentro del plan que terminó con la vida de las tres víctimas. El objetivo de las indagatorias es obtener datos que permitan dar con el paradero de “Pequeño J”, sindicado como el autor intelectual y aún prófugo.

Según la pesquisa, Giménez, de 29 años, fue contratado por la banda únicamente para abrir la fosa en la zona de Villa Vatteone, mientras que Sotacuro, de 41 años, habría conducido el vehículo que trasladó a integrantes de la organización durante la noche de los asesinatos. Aunque en su declaración aseguró que solo trabajaba como remisero, la Justicia analiza si fue testigo o partícipe de las torturas y mutilaciones que sufrieron las jóvenes.

Este lunes, la Justicia toma declaración a dos hombres que fueron detenidos el fin de semana, uno en Florencio Varela y otro en Bolivia.

El nombre de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, aparece como el gran objetivo de la causa. Con solo 20 años, es señalado como líder narco y se le adjudica la planificación directa del triple femicidio. Sobre él pesa una alerta roja de Interpol, emitida el 27 de septiembre. La investigación sostiene que el crimen fue un mensaje mafioso vinculado a la disputa territorial de bandas narco en el conurbano bonaerense. Con estas últimas detenciones, ya son seis los acusados en la causa, entre ellos tres hombres y dos mujeres arrestados días atrás.

