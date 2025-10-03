Triple femicidio: el abogado de Morena aseguró que "todos merecen la pena de muerte"

Se trata de Diego Storto, defensor de la familia de Morena Verdi. A su vez, amplió que "todos" los implicados pasaran a ser considerados coautores.

El abogado de la familia de Morena Verdi , una de las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela, aseguró que "todos los culpables merecen pena de muerte". El letrado habló esta mañana desde la Fiscalía de San Justo y subrayó, en diálogo con C5N, que sus defendidos están "desesperados por declarar".

Se trata del abogado Diego Storto , defensor de los familiares de Morena Verdi (20), quien sostuvo que sus defendidos "están desesperados" por declarar.

También destacó el trabajo del fiscal de la causa, Adrián Arribas , al definir que "está haciendo una investigación espectacular". Al ser consultado por el móvil del crimen, dijo que se barajan varias hipótesis, entre ellas "que hubo un faltante de droga".

A Storto se le mencionó que el detenido Matías Ozorio , señalado como mano derecha del " Pequeño J " y recientemente llegado al país, figuraba como "coautor". Al respecto, el letrado informó que esa carátula aplicará al resto de detenidos implicados en el crimen: "Ahora van a ser todos coautores, desde el que cavó el pozo. Nosotros vamos a ir por eso", adelantó.

En esa línea, amplió: "Ya estamos pensando en las pruebas para el día del juicio. Merecen la pena de muerte todos". Al respecto, dijo que tiene "muchas" expectativas sobre el peritaje de los celulares, ya que esta medida "va a arrojar mucha luz y precisión" en el avance de la investigación.

Sobre Ozorio, negó que se ubicara dentro del vehículo que trasladaba a las jóvenes; no obstante, sí cree que él era una de las personas que las esperaba en la casa donde fueron asesinadas. Esto reafirma la versión del fiscal que lo ubicó al joven de 28 años, y a su celular, en la escena.

Matías Ozorio llegó a Buenos Aires: qué dijo y cuál fue su primera reacción

Ozorio vino escoltado por agentes de Interpol, la PFA y la Policía Bonaerense. Al llegar, dijo que el vuelo estaba “bien” mientras dos policías del grupo GEOF lo acompañaban según un video al que accedió Infobae.

Luego, fue trasladado por agentes de la DDI de La Matanza, que intervienen en la investigación a cargo del fiscal de Homicidios Adrián Arribas. A diferencia de Valverde, Ozorio fue fue expulsado de Perú, tras ser capturado.

El fiscal indicó este jueves por la mañana que Ozorio "llegaría a la noche" y que le tomaría declaración este viernes y también señaló que figura en la causa como "co-autor".