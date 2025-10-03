"Pequeño J" aseguró ser inocente, se negó a la extradición voluntaria y le dictaron prisión preventiva en Perú

La audiencia se realizó de manera virtual y Tony Janzen Valverde Victoriano participó desde la Comisaría de Chilca, en Perú. El juez le dictó prisión preventiva por 9 meses, a la espera de la extradición.

"Pequeño J" sería trasladado de la comisaría de Chilca a la unidad penal de Cantera, en Cañete, distrito de Nuevo Imperial, a una hora de distancia.

"Pequeño J" enfrentó una audiencia para su extradición, tras haber sido detenido en Perú como principal sospechoso del triple crimen de Florencio Varela . La misma se realizó de manera virtual y comenzó este viernes minutos antes de las 15. Tony Janzen Valverde Victoriano escuchó la audiencia desde la Comisaría de Chilca, en Perú . Finalmente, el juez le dictó prisión preventiva por 9 meses, a la espera de la extradición.

"El caso tiene su particularidad. Tiene 60 días para presentar la Argentina la demanda de extradición y esto se tiene que elevar a la Corte Suprema. El juzgado accederá al plazo del Ministerio Público Fiscal" , expresó el juez.

El acusado escuchó al juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, que detalló su situación judicial en una audiencia con fines de extradición: "Se le atribuye haber participado en la comisión de los hechos" del triple crimen de Florencio Varela , afirmó el magistrado.

Luego de la lectura de los derechos, el juez leyó que la participación en el triple crimen fue de "común acuerdo, con división de roles, aplicaron múltiples golpes de puño, patada y arma blanca en al superficie corporal, ocasionándole lesiones de tal magnitud que provocaron el deceso de Brenda, Lara y Morena". En ese momento, detalló que el "Pequeño J" generó "padecimientos innecesarios, con concurso premeditado y aprovechó la condición biológica de género al ejercerlo con mujeres" .

¿Qué declaró "Pequeño J"?

A los minutos de comenzar, la Fiscalía de Luis Fernando Escobar solicitó la detención preventiva para "Pequeño J" con "fines de extradición". El acusado respondió "¡No!" al pedido y su defensor respondió: "Buscan meterlo preso sin investigarlo"; y agregó: "Mi patrocinado es inocente de todos los cargos que la Justicia argentina plantea".

En ese momento, la Justicia fue a cuarto intermedio para tomar una decisión sobre la extradición del acusado. Pudo elegir entre dictar la preventiva, con fines de extradición, como pidió la Fiscalía o, dar lugar a la "libertad restringida" con permisos laborales.

Finalmente, el Juez Cristhian Rafael Chumpitaz Parion le dictó la presión preventiva . Allí, analizó los argumentos de arraigo que deslizó la defensa y apuntó a debilidades en esas declaraciones, que "no se sostienen con elementos periféricos". "Existe latentemente riesgo de fuga y de obstaculización en el proceso de extradición pasiva. No es suficiente e idóneo estas simples declaraciones juradas", adjuntó.

Tras la audiencia, "Pequeño J" será trasladado de la comisaría de Chilca a la unidad penal de Cantera, en Cañete, distrito de Nuevo Imperial, a una hora de distancia.