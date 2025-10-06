Triple Femicidio en Florencio Varela: quién es el "Loco David", el nuevo sospechoso señalado por Víctor Sotacuro







El hombre habría sido contratado como remisero la noche del asesinato y masacre de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

La camioneta del Triple Femicidio

Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela, señaló al "Loco David" como participe del hecho. Se trata de “un albañil peruano”, que habría sido contratado contratado para hacer un viaje. Presuntamente, el "Loco" dejó en una fiesta peruana a Víctor y luego tuvo que volver a buscarlo con otras dos personas que estaban “embarradas”.

De acuerdo a la investigación, creen que este hombre es el autor material del triple femicidio y las torturas, según consignó el periodista Diego Gabriele en La Mañana por C5N. “Creen que es quien contrata a una o dos personas mas para torturar y matar a Lara, Brenda y Morena”, agregó y detalló que se encuentra prófugo y “está siendo buscado en el norte argentino... es una persona muy pesada en Villa Zabaleta y la 1-11-14".



Semana clave por posibles nuevas detenciones en el Triple Femicidio de Florencio Varela Según informó Carlos Adrián Arribas, fiscal a cargo del caso por el femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Del Castillo, hay más gente que podría esta vinculada a la causa de Florencio Varela. Además, ya adelantó y confirmó que posiblemente haya nuevos pedidos de captura.

Se trata de dos hombres que ya están identificados de nacionalidad peruana de 39 y 45 años, y si bien aún no está dictado el pedido de detención podría darse en las próximas horas o días. Los hombres tienen domicilio en José C. Paz y de acuerdo a la investigación, tienen 8 ingresos al país, pero no tienen antecedentes penales.

El funcionario Arribas señaló que “una de las hipótesis puede ser que haya un tema de drogas. En los implicados el consumo está y, en el medio, hay que probar si el tema narco atraviesa la causa. Si es así, tendría que pedir la declinación de la competencia y que pase al fuero federal” dijo.