¿Qué hay que saber para conducir en el exterior?

Si bien la condición más importante para que la Licencia de otro país sea aceptada es que sea de cobertura nacional (y no municipal) y el nuestro la cumple desde hace años, lo cierto es que también estas convenciones aclaran que cada país, dentro de los derechos de su soberanía, puede llegar a exigir un permiso internacional para conducir. Por eso te sugerimos que antes de viajar, consultes con el Consulado pertinente las exigencias particulares.

Sin embargo, un Estado Contratante podrá exigir de un conductor que penetre en su territorio que sea portador de un permiso internacional para conducir conforme al modelo contenido en el anexo 10, en particular si se trata de un conductor procedente de un país donde no se exige un permiso de conducción nacional o en el cual el permiso nacional no se ajusta al modelo contenido en el anexo 9. ” Artículo 24°. Inciso 2 Convención de Ginebra