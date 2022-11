Twitter se vacía: Elon Musk cierra las oficinas y anuncia despidos

El objetivo de Musk, creador de Tesla y SpaceX, es reducir los costos e imponer una nueva ética de trabajo, con formas más exigentes. En este sentido, se esperan recortes en una de las áreas más fundamentales de la red social: la moderación de contenido.

elon-musk-twitter.jpeg

Los empleados de Twitter se manifiestan en redes

Los despidos en Twitter ya son una realidad: los empleados se homenajean entre sí a través del hashtag #OneTeam, que busca identificar a los trabajadores de la empresa.

"Acabo de ser despedido. Bird App, fue un honor absoluto, el mayor privilegio de ser parte de este equipo, esta cultura", tuiteó Yash Agarwal, uno de los empleados de Twitter.

Chris Younie, el por ahora encargado de las asociaciones de entretenimiento, advirtió sobre los probables despidos: “Bueno, esto no parece prometedor. No puedo iniciar sesión en los correos electrónicos. Mac no se enciende. Pero estoy muy agradecido de que esto esté sucediendo a las 3 am. Realmente aprecio la consideración de los muchachos del frente de tiempo. Mientras tanto, para todos los demás en Twitter, eres el mejor. #OneTeam”.

Y, con el correr del tiempo, los testimonios sobre despidos son cada vez más. “Es oficial que estoy fuera. Absolutamente disfruté mi tiempo y poder ser yo todos los días en el trabajo. Mi equipo ha sido fantástico y agradecido de haber tenido el placer de trabajar con ellos”, señaló Yvette Thomas, gerente sénior de ingeniería en Twitter.

twitter.webp

Elon Musk quiere cobrar por los videos en Twitter

Ahora, según The Washington Post, los creadores de contenido de Twitter podrán subir videos y cobrar por ellos. Los empleados de Twitter, por su parte, ya mostraron su descontento, ya que se trata de una medida que podría incentivar la generación de videos pornográficos, al mejor estilo Only Fans.

El único objetivo del posible nuevo formato de los videos de Twitter será aumentar los ingresos de la red social. La iniciativa consiste en que el usuario no pueda ver los videos y se tope con un muro de pago. En ese momento, deberá abonar 1, 2, 5, o 10 dólares si quiere averiguar el contenido.

Además, Elon Musk anunció en sus redes sociales e insiste con el lanzamiento de un abono de 8 dólares por mes para aquellos usuarios que deseen certificar la autenticidad de su cuenta y estar menos expuestos a la publicidad.

La red social propone funciones pagas desde el año pasado, pero Musk quiere un programa nuevo, más costoso y más largo para diversificar las fuentes de ingresos de la plataforma, informó la agencia de noticias AFP.