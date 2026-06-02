ANSES confirmó los nuevos topes para las asignaciones familiares en junio 2026

El organismo actualizó los límites de ingresos y los valores del SUAF para junio, con una suba de 2,58% aplicada por movilidad.

ANSES confirmó los nuevos límites de ingresos y montos que regirán para las asignaciones familiares durante junio de 2026. La actualización fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y forma parte del esquema de movilidad que ajusta mensualmente las prestaciones sociales. La suba establecida para este período es de 2,58%.

El incremento impacta sobre las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) , las prestaciones para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de prestaciones por desempleo, jubilados y pensionados que perciben asignaciones familiares, entre otros grupos alcanzados por la Ley 24.714.

Además de actualizar los montos a cobrar, ANSES también modificó los topes de ingresos individuales y familiares que determinan quiénes pueden acceder al beneficio. Este punto es clave porque el organismo toma en cuenta tanto los ingresos personales como los del grupo familiar para definir el acceso a las asignaciones.

Uno de los cambios más importantes que estableció ANSES es la actualización de los límites de ingresos del grupo familiar.

Desde junio de 2026, el tope máximo de ingresos del grupo familiar para acceder a las asignaciones familiares será de $5.941.936. A su vez, si cualquiera de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso individual superior a $2.970.968 , se pierde automáticamente el derecho a cobrar la prestación, incluso si el ingreso total del hogar se encuentra por debajo del límite general.

ANSES explicó que la actualización de los topes forma parte del mecanismo de movilidad previsto para las asignaciones familiares, que también ajusta los rangos de ingresos utilizados para determinar cuánto cobra cada beneficiario.

Esto significa que dos familias pueden recibir montos distintos aun cuando cobren la misma asignación, ya que el valor depende del ingreso declarado dentro del grupo familiar. La modificación alcanza tanto a trabajadores registrados como a monotributistas y otros grupos contemplados dentro del sistema de asignaciones familiares.

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Montos del SUAF en junio 2026

Con el incremento de 2,58%, los valores del SUAF también registran cambios durante junio. Para los grupos familiares ubicados dentro del primer rango de ingresos, de hasta $1.122.074, recibirán $72.474 por hijo. Para los hogares con ingresos de entre $1.122.074,01 y $1.645.630, el monto es de $48.888. Los grupos familiares con ingresos de entre $1.645.630,01 y $1.899.934 cobrarán $29.570. Quienes perciban entre $1.899.934,01 y $5.941.936, recibirán $15.257.

ANSES recordó que los montos pueden variar según la zona de residencia, ya que existen regiones alcanzadas por valores diferenciales contemplados dentro del esquema de asignaciones familiares. Los monotributistas mantienen un esquema específico de asignaciones cuyos montos también fueron ajustados con la movilidad de junio.

categoría A: $72.474 .

. categoría B: $48.888 .·

.· categoría C: $29.570 .

. categorías D, E, F y G: $15.257.

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Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en junio

El organismo confirmó el cronograma de pagos correspondiente al sexto mes del año. Para quienes cobran Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, el calendario comenzará el 8 de junio y se extenderá hasta el 22 de junio, según la terminación del DNI. Las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 : 8 de junio

: 8 de junio DNI terminados en 1 : 9 de junio

: 9 de junio DNI terminados en 2 : 10 de junio

: 10 de junio DNI terminados en 3 : 11 de junio

: 11 de junio DNI terminados en 4 : 12 de junio

: 12 de junio DNI terminados en 5 : 16 de junio

: 16 de junio DNI terminados en 6 : 17 de junio

: 17 de junio DNI terminados en 7 : 18 de junio

: 18 de junio DNI terminados en 8 : 19 de junio

: 19 de junio DNI terminados en 9: 22 de junio

La Asignación por Embarazo comenzará a pagarse el 10 de junio y finalizará el 24 de junio. Las Asignaciones por Prenatal tendrán depósitos entre el 10 y el 17 de junio, mientras que las Asignaciones de Pago Único, como nacimiento, matrimonio y adopción, podrán cobrarse desde el 9 de junio hasta el 8 de julio. Las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas estarán disponibles entre el 8 de junio y el 8 de julio para todas las terminaciones de documento.