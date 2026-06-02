Compañeros de clase de Agostina Vega organizaron una suelta de globos para despedirla

La escuela de la adolescente organizó una jornada y pidieron marchar por el Ni Una Menos. En esa línea, expresaron que "es importante que seamos muchos".

Sus compañeros la despedirán con un sentido recuerdo y desde la escuela llamaron a movilizarse por el Ni Una Menos.

El caso por el femicidio de Agostina Vega (14) , la adolescente encontrada asesinada en Córdoba, suma conmoción a medida que avanza la investigación, luego de que los resultados de la autopsia revelaran "signos de extrema violencia" y asfixia mecánica . Ahora, este martes sus compañeros de clase la despedirán con una suelta de globos en el colegio.

El único detenido por el crimen es Claudio Barrelier , quien también contaba con antecedentes penales luego de haber privado a una mujer de su libertad y atarla de manos y pies.

En medio del avance de la causa, los compañeros de Agostina la despedirán este martes con una suelta de globos en la escuela, tras una iniciativa organizada por sus compañeros.



“Tenía una sonrisa hermosa. La vamos a extrañar. Estamos muy movilizados todos. No nos imaginamos nunca que nos iba a pasar”, sostuvo una de sus maestras en el programa en diálogo con El Trece.

La mujer también llamó a movilizar el miércoles, en la marcha de Ni Una Menos: “Consideramos que es importante que el miércoles seamos muchos. Hoy tenemos que decir Ni Una Menos por nuestra alumna, que no lo imaginamos nunca”.

Agostina Vega “Tenía una sonrisa hermosa. La vamos a extrañar. Estamos muy movilizados todos", sostuvo una de sus maestras.

Femicidio de Agostina Vega: la autopsia reveló signos de extrema violencia y dio indicios sobre la hora de la muerte

La investigación por el crimen de Agostina Vega ingresó en una etapa determinante. Los primeros datos de la autopsia revelaron signos de extrema violencia y dieron indicios del horario de la muerte de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. Frente a las nuevas revelaciones, el fiscal agravó la situación procesal del principal detenido, Claudio Barrelier, y lo imputó por femicidio. Los investigadores intentan esclarecer qué ocurrió en las horas previas y posteriores al crimen.

Fuentes judiciales confirmaron los resultados preliminares del análisis forense sobre el cuerpo de la joven, que arrojaron el horario de muerte entre las 01hs y las 03hs del domingo de la semana pasada. Las conclusiones de estos estudios serán fundamentales para establecer la causa exacta del fallecimiento y reconstruir la secuencia del hecho.

En la previa, los investigadores estimaban que el crimen había ocurrido entre la noche del sábado 23 de mayo y la madrugada del domingo siguiente. Los primeros datos de la autopsia confirmaron la línea temporal prevista.