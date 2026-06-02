Baja de femicidios pese al ajuste en políticas de género: los causas que explican los datos oficiales

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema publicó su informe anual, que arroja que los casos se redujeron un 12,3% respecto a 2024. Esta variación se debe a una disminución en algunas jurisdicciones, centralmente Buenos Aires, donde se mantienen las políticas de prevención. Así y todo, las cifras son alarmantes: hubo 105 femicidios en lo que va del año en el país.

Se cumplen 11 años de la primera marcha de “ Ni una menos ” . Y, como cada año, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó su informe anual sobre femicidios correspondiente a 2025 . Los datos arrojan que el número de casos bajó.

A nivel nacional, siempre de acuerdo al informe de la Corte, las víctimas de femicidio pasaron de 228 en 2024 a 200 en 2025, lo que representa una baja del 12,3% . Esta variación, explicaron desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), se debe a una disminución de casos en algunas jurisdicciones , centralmente la provincia de Buenos Aires .

Allí, los femicidios pasaron de 98 en 2024 a 78 en 2025 (20 casos menos). En este sentido, si se pone el foco en el distrito más poblado de la Argentina, se observa que aumentaron las tentativas de femicidio, pero que no llegaron a concretarse porque “las políticas públicas sirven” . Al menos así lo deducen en ELA, de acuerdo al informe Informe de femicidios del 2025 que elaboró el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Este arroja que “mientras bajaron los femicidios consumados, aumentaron las tentativas de homicidio contra mujeres en el marco de violencia familiar y/o violencia de género”. Mientras que en 2024 se registraron 218, en 2025 fueron 301.

“Esto muestra que hubo más situaciones de altísimo riesgo detectadas o intervenidas antes de convertirse en desenlaces fatales. Por eso es clave mirar más de un indicador antes de sacar conclusiones”, dijeron desde ELA.

En este sentido, destacaron que la provincia que gobierna Axel Kicillof, que se encuentra en las antípodas del gobierno nacional en políticas de género, es una de las provincias que mantiene jerarquizadas las medidas de prevención y atención de la violencia de género, junto con dispositivos provinciales, áreas municipales y mecanismos de articulación territorial e interinstitucional.

“Esto no permite afirmar una causalidad automática. Pero sí vuelve muy débil el argumento contrario: que los femicidios bajan porque el Estado deja de intervenir. El Estado nacional se retiró y abandonó a las mujeres, las provincias (en distinto grado) no lo hicieron”, destacaron desde ELA al analizar los datos.

WhatsApp Image 2026-05-29 at 14.02.34

Y, de paso, destacaron que algo similar ocurrió en 2021, cuando la baja nacional de femicidios pasó de 251 a 231. “Estuvo muy asociada a la caída de casos en la provincia de Buenos Aires: de un promedio de 99 entre 2017-2020 a 73 en 2021, lo que implica una reducción de 26,3%. Al año siguiente, aumentaron nuevamente”, recordaron en ELA.

En este sentido, desde ELA se encargaron de subrayar que “una variación interanual no muestra una tendencia”. Es decir, no hay que cantar “victoria”, sino que la intervención del Estado es fundamental para evitar un femicidio. Buscar ayuda (y que esa ayuda sea efectiva) sirve.

Asimismo, alertaron que el incremento en las tentativas muestra que la disminución de femicidios no significa necesariamente que disminuya la violencia de género.

Violencia de género, en números

A 11 años de la primera marcha de “Ni una menos”, que fue convocada a raíz del femicidio de la adolescente de 14 años, Chiara Páez, desde ELA remarcaron que la violencia de género es “un problema grave que requiere soluciones específicas porque tiene patrones específicos”.

Y arrojaron los siguientes datos: las mujeres son mayormente asesinadas en sus casas (78% a nivel nacional), por sus parejas, ex o vínculos sexoafectivos (59%) o personas conocidas (36%). Asimismo, señalaron que la mayoría no denuncia (sólo 18% de las mujeres asesinadas lo hizo en 2025).

La conclusión a la que llegaron en ELA es que “la violencia no empieza con el femicidio. Por eso el Estado tiene que llegar antes”. Y acotaron: “Las políticas públicas pueden evaluarse y mejorarse pero hoy el recorte triplica al ajuste del presupuesto nacional total. Negar el problema, desarmar herramientas o interpretar los datos de femicidios sin mirar el contexto no es eficiencia ni neutralidad: es dejar a más mujeres libradas a su suerte”.

Recortes en políticas de género

La motosierra de Javier Milei también pasó por las políticas de género. En el Presupuesto 2026, el primero de su gestión, el Programa Acompañar y la Línea 144 no contaron con partida presupuestaria específica, de acuerdo a un estudio elaborado por ACIJ y ELA.

milei-motosierra El Presupuesto 2026 registró fuertes recortes en políticas de género.

Esto fue luego de que en 2024 el Programa Acompañar –asistencia psicológica y económica a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género– se redujera un 90% respecto a 2023, y la cobertura cayera de más de 100.000 personas a 434.

En tanto, ese mismo año (2024) la Línea 144 perdió dos tercios de su presupuesto y desde 2025 no cuenta con una línea presupuestaria específica, lo que impide conocer cuántos recursos se le asignan y ejecutan. Para este año, la meta oficial baja a 60.000 asistencias, es decir, un tercio de las personas atendidas en 2023.

image El ajuste en números.

A 11 años del "Ni una menos"

En un nuevo aniversario de la primera marcha el Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos elaboró un informe que arroja que fueron 3096 los femicidios que se cometieron en la Argentina desde el 3 de junio de 2015 al 30 de mayo de este año.

En tanto, en lo que va del año, el registro nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) informa que se cometieron 105 femicidios (1 muerte violenta cada 35 horas), además de 420 intentos de femicidio.

Además, desde MuMaLá indicaron: "Estamos ante el piso histórico de denuncias, solo el 9% de las víctimas de femicidio denunció a su agresor previamente. Las víctimas no acuden a las instituciones porque no se sienten escuchadas. (El promedio de los últimos 11 años fue del 17%)". Y agregaron que se registra un 75% de ineficacia perimetral. "De ese pequeño grupo de mujeres que sí logró denunciar este año, 3 de cada 4 tenían una orden de restricción o perimetral activa que el Estado no controló".

Y, como dato final señalaron que el 10% de reincidentes se encuentra libre. Es decir, "1 de cada 10 femicidas de 2026 ya tenía antecedentes penales por violencia de género con parejas anteriores; un riesgo que el Poder Judicial ignoró".