Siguen las heladas en el país y se espera el día más frío del año: cómo seguirá el clima en el AMBA + Agregar ámbito en









El AMBA encara mínimas bajo cero y atraviesa días con poca nubosidad. El SMN alertó por complicaciones a raíz de la nieve y se espera una jornada gélida para varias ciudades.

Diversos puntos del país amanecieron con mínimas que rozaban los 0 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa con una ola polar que azota con mínimas cercanas a 0 y 1 grados desde hace unos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó para este viernes mínimas de -1 y se espera un leve ascenso para el fin de semana, mientras en el resto del país continúan las nevadas que en algunos casos generaron complicaciones para los habitantes.

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En las últimas horas se registraron nevadas en diversos puntos de la provincia Buenos Aires como Mar del Plata, Necochea y Tres Arroyos. A su vez, otras provincias que se vieron complicadas fueron Mendoza, San Juan, Tucumán y Córdoba con heladas bajo cero y mantos de hielo, además de pasos complicados en diversos caminos.

Algunas provincias se vieron complicadas como Mendoza, San Juan, Tucumán y Córdoba. @estapersonita Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó un cierre de semana con marcas entre -1 y 10 grados, con cielo algo nublado. El sábado la mínima se ubicará en 3 grados y la máxima alcanzará los 11, con una jornada parcialmente nublada, y el domingo volverían las precipitaciones, con lluvias aisladas hacia la tarde/noche. La jornada dominical alcanzará los 12 grados de máxima y la mínima estará en 7, con mayor nubosidad de la normal.

Continúan las nevadas en distintos puntos del país: las provincias afectadas La ola polar trajo en los últimos días una serie de nevadas que sorprendieron a la población en varias partes del país. Provincias como Córdoba, Neuquén y Río Negro mantienen las alertas al respecto y hasta registraron complicaciones en los pasos y caminos, lo que obligó a las autoridades provinciales a tomar una serie de medidas.

En la zona cordobesa del Camino de las Altas Cumbres dispusieron el corte preventivo y total de tránsito, para evitar siniestros viales ante la baja visibilidad y la falta de adherencia en el asfalto ocasionada por el clima.

En las últimas horas se registraron nevadas en puntos como Mar del Plata, Necochea y Tres Arroyos. SMN A esta situación se sumó el Camino del Cuadrado, que fue clausurado desde el jueves al mediodía ante la presencia de placas de hielo que volvieron peligrosa la circulación, indicaron los medios como CBA24N y Nuevo Enfoque Urbano. Por otra parte, la nieve cubrió diversas ciudades en la región cordillerana de Neuquén y Río Negro. En regiones como Alto Valle la mañana se topó con hielo y temperaturas por debajo de los 0°C: el medio Río Negro indicó que las diversas mínimas en la Patagonia estarán entre los -2°C y -3°C en regiones como General Roca, Neuquén capital, Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche.