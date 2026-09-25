Un avión de Aerolíneas Argentinas tuvo una falla en el motor y debió volver a Ezeiza + Agregar ámbito en









Se trata del vuelo AR1132 que volvió a la pista por sus propios medios y recibió asistencia de personal aeroportuario. La falla respondió a la entrada y salida de aire y el viaje se reprogramó.

Vecinos de barrios cercanos reportaron ruidos similares a explosiones y vibraciones en los vidrios de algunas viviendas. Redes sociales

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid debió regresar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza poco después de despegar debido a un problema en uno de los motores. La aeronave partió a las 23.52 del viernes y permaneció 36 minutos en el aire antes de aterrizar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata del vuelo AR1132 que volvió a la pista por sus propios medios y recibió asistencia de personal aeroportuario y bomberos. “La aeronave aterrizó sin inconvenientes a las 00:30 y se dirigió a su posición por sus propios medios, sin que fuera necesario activar ningún código de emergencia”, agregaron.

Un avión de Aerolíneas Argentinas tuvo una falla en el motor y debió volver a Ezeiza Durante el trayecto sobre el conurbano bonaerense, vecinos reportaron ruidos similares a explosiones y vibraciones en los vidrios de algunas viviendas. Durante el episodio se registró un “fenómeno conocido como compressor stall, que consiste en una alteración del flujo aerodinámico dentro del compresor del motor", indicaron fuentes del caso.





Esto es lo que puede producir "sonidos semejantes a detonaciones”, en concreto, debido a una falla en la entrada y salida del aire pero no por fuego o algo semejante. Por otro lado, el vuelo AR1132 fue finalmente reprogramado y volvió a despegar desde Ezeiza pero en esta ocasión, Aerolíneas Argentinas utilizó otra aeronave, un Airbus A330-243. El nuevo avión partió alrededor de las 4.30 de la mañana y tiene previsto llegar a destino a las 21.25, hora de España.

El nuevo avión partió alrededor de las 4.30 de la mañana y tiene previsto llegar a destino a las 21.25, hora de España. @SpottersArg (X) Aerolíneas Argentinas trasladará a la comitiva del papa León XIV durante su visita a Argentina Aerolíneas Argentinas tendrá a su cargo los traslados aéreos de la comitiva oficial del papa León XIV durante su próxima visita a Argentina, según informó la compañía este lunes. El operativo incluirá vuelos de pasajeros, una operación carguera y conexiones entre distintas ciudades de la región.

El esquema previsto contempla un vuelo de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires, junto con una operación carguera en el mismo tramo. Además, la aerolínea trasladará a la comitiva entre Buenos Aires y Córdoba, con posterior regreso a la capital argentina, y realizará un vuelo entre Buenos Aires y Lima. Para los vuelos entre Montevideo y Buenos Aires, así como para el trayecto Buenos Aires-Córdoba-Buenos Aires, la compañía prevé utilizar aeronaves Boeing 737-800 MAX. En tanto, el tramo entre Buenos Aires y Lima será operado con un Airbus A330-200, un avión de fuselaje ancho destinado a vuelos de mayor distancia.