Un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid debió regresar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza poco después de despegar debido a un problema en uno de los motores. La aeronave partió a las 23.52 del viernes y permaneció 36 minutos en el aire antes de aterrizar.
Un avión de Aerolíneas Argentinas tuvo una falla en el motor y debió volver a Ezeiza
Se trata del vuelo AR1132 que volvió a la pista por sus propios medios y recibió asistencia de personal aeroportuario. La falla respondió a la entrada y salida de aire y el viaje se reprogramó.
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Aerolíneas Argentinas trasladará a la comitiva del papa León XIV durante su visita a Argentina
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Se trata del vuelo AR1132 que volvió a la pista por sus propios medios y recibió asistencia de personal aeroportuario y bomberos. “La aeronave aterrizó sin inconvenientes a las 00:30 y se dirigió a su posición por sus propios medios, sin que fuera necesario activar ningún código de emergencia”, agregaron.
Un avión de Aerolíneas Argentinas tuvo una falla en el motor y debió volver a Ezeiza
Durante el trayecto sobre el conurbano bonaerense, vecinos reportaron ruidos similares a explosiones y vibraciones en los vidrios de algunas viviendas. Durante el episodio se registró un “fenómeno conocido como compressor stall, que consiste en una alteración del flujo aerodinámico dentro del compresor del motor", indicaron fuentes del caso.
Aerolíneas Argentinas trasladará a la comitiva del papa León XIV durante su visita a Argentina
Aerolíneas Argentinas tendrá a su cargo los traslados aéreos de la comitiva oficial del papa León XIV durante su próxima visita a Argentina, según informó la compañía este lunes. El operativo incluirá vuelos de pasajeros, una operación carguera y conexiones entre distintas ciudades de la región.
El esquema previsto contempla un vuelo de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires, junto con una operación carguera en el mismo tramo. Además, la aerolínea trasladará a la comitiva entre Buenos Aires y Córdoba, con posterior regreso a la capital argentina, y realizará un vuelo entre Buenos Aires y Lima.
Para los vuelos entre Montevideo y Buenos Aires, así como para el trayecto Buenos Aires-Córdoba-Buenos Aires, la compañía prevé utilizar aeronaves Boeing 737-800 MAX. En tanto, el tramo entre Buenos Aires y Lima será operado con un Airbus A330-200, un avión de fuselaje ancho destinado a vuelos de mayor distancia.