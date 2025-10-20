Detuvieron a una pareja que circulaba con un auto robado en el barrio porteño de Belgrano







El vehículo fue detectado por el Anillo Digital con patentes adulteradas y pedido de secuestro activo desde junio.

Una pareja delictiva fue detenida en el barrio porteño de Belgrano

Un hombre de 36 años y su pareja de 32 fueron detenidos en el barrio porteño de Belgrano, sobre la Avenida del Libertador, este lunes. La detención se dio luego de que la Policía de la Ciudad detectara que el vehículo en el que se trasladaban había sido denunciado como robado y circulaba con patententes modificadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho comenzó cuando el sistema del Anillo Digital registró un Toyota Corolla blanco con una patente que correspondía a otro vehículo de la misma marca, de color gris, denunciado como robado días atrás. Esta alerta permitió que las fuerzas de seguridad iniciaran un seguimiento del automóvil por la zona norte de la ciudad y, minutos más tarde, lograran interceptarlo en la intersección de la Avenida del Libertador y Quesada. Durante el operativo, los efectivos mantuvieron la vigilancia hasta asegurarse de que el vehículo pudiera ser detenido de manera segura, evitando riesgos para peatones y otros conductores.

En el lugar, los ocupantes del vehículo fueron identificados y los agentes constataron que no contaban con la documentación del rodado. Tras verificar los datos, se confirmó que el automóvil tenía un pedido de secuestro activo desde junio, cuando había sido denunciado como sustraído. Por este motivo, ambos fueron detenidos y el vehículo quedó secuestrado. Se trata de un procedimiento que refuerza la efectividad de los sistemas de monitoreo urbano y el patrullaje constante en zonas clave de la ciudad.

Detalles de la detención de una pareja en Belgrano La causa fue caratulada como “robo y encubrimiento” y quedó a cargo de la Justicia porteña. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría correspondiente para continuar con las diligencias de rigor, mientras se investigan posibles vínculos con otros hechos delictivos en la ciudad.

Según fuentes oficiales, se están analizando las imágenes de las cámaras del Anillo Digital para reconstruir el recorrido del vehículo antes de ser interceptado. Las autoridades destacaron que la combinación de tecnología y patrullaje activo permitió que la detención se concretara de manera rápida, evitando que el auto robado continuara circulando por la ciudad y asegurando la inmediata intervención policial.