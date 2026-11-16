Un cohete falló y Amazon perdió 40 satélites en plena carrera contra Elon Musk

El fallo del cohete Vulcan de United Launch Alliance destruyó cuarenta satélites de internet y complica los planes de Amazon frente a Starlink.

La recuperación de la capacidad operativa del cohete y los resultados de la investigación técnica serán factores relevantes para determinar cómo continuará el programa de lanzamientos de Amazon.

Un cohete Vulcan de United Launch Alliance (ULA) , la compañía espacial propiedad de Boeing y Lockheed Martin, sufrió una falla este domingo durante una misión desde Cabo Cañaveral, Florida, que provocó la pérdida de 40 satélites de Amazon destinados a su red de internet de órbita terrestre baja (LEO). El incidente representa el primer lanzamiento fallido de ULA desde su creación y supone un nuevo contratiempo para los planes de la empresa de comercio electrónico de competir con Starlink, de SpaceX.

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La anomalía se produjo aproximadamente diez minutos después del despegue desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Según confirmó ULA, el vehículo no consiguió colocar su carga útil en órbita, aunque todavía se desconocen las causas técnicas que provocaron el fracaso de la misión.

El episodio ocurre en un momento clave para la compañía aeroespacial, que buscaba aumentar la frecuencia de sus operaciones con el Vulcan, su nuevo cohete insignia, para atender la creciente demanda de lanzamientos de Amazon. Pese al incidente, la empresa fundada por Jeff Bezos ratificó su confianza en ULA y en la capacidad de su socio para resolver los problemas técnicos.

El lanzamiento del domingo correspondía a la misión LV-01 y tenía como objetivo desplegar 40 satélites de Amazon para ampliar su futura constelación de internet. Sin embargo, una anomalía durante el vuelo impidió completar la operación.

"Basándonos en los datos recibidos por nuestro director de lanzamiento, confirmamos que el vehículo Vulcan, lanzado desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41, experimentó una anomalía a los 10 minutos de vuelo y no logró poner en órbita la carga de la misión de Amazon", informó ULA mediante un comunicado.

La empresa aclaró que todavía no dispone de información suficiente para determinar el origen del problema y que deberá analizar los datos registrados durante el lanzamiento.

"Cada vuelo genera datos y cada vuelo nos aporta un aprendizaje. Dado que la anomalía acaba de ocurrir, aún no disponemos de datos específicos que nos permitan comprender qué ha sucedido hoy", agregó.

Por su parte, Amazon reconoció los riesgos asociados a este tipo de operaciones y evitó cuestionar públicamente a su proveedor.

"Todo lanzamiento conlleva riesgos, especialmente en misiones inaugurales como la LV-01", señaló la compañía. Además, sostuvo que "ULA ha sido un socio de confianza para Amazon; confiamos en que aprenderán de esta experiencia y lograrán cumplir con sus planes a largo plazo para el Vulcan".

Los problemas técnicos del Vulcan y el primer fracaso de ULA

La misión representaba el quinto vuelo del cohete Vulcan desde su debut en 2024 y el primero después de nueve meses sin operaciones. Durante ese período, el vehículo permaneció fuera de servicio mientras se desarrollaban investigaciones técnicas independientes vinculadas con sus propulsores laterales de combustible sólido y sus motores principales BE-4.

Estos últimos son fabricados por Blue Origin, la empresa espacial fundada por Jeff Bezos, que también utiliza esa tecnología en su cohete New Glenn.

Precisamente, el New Glenn sufrió una explosión en la plataforma de lanzamiento en mayo pasado. La investigación posterior identificó al motor como responsable del incidente, lo que llevó a Blue Origin a introducir modificaciones en las unidades suministradas a ULA.

La portavoz de United Launch Alliance, Jessica Rye, había confirmado esos cambios en agosto a la agencia Reuters. Sin embargo, hasta el momento no existen datos que permitan vincular los motores BE-4 con la anomalía registrada en el último lanzamiento del Vulcan.

El fracaso también representa un hecho inédito para ULA. La compañía fue creada en 2006 a partir de la integración de los programas de cohetes Delta, de Boeing, y Atlas, de Lockheed Martin.

Desde entonces, había mantenido un historial de éxito del 100% en sus misiones, una trayectoria que quedó interrumpida con el incidente del domingo.

Amazon pierde satélites en plena carrera contra Starlink de SpaceX

Más allá del impacto sobre United Launch Alliance, la pérdida de los 40 satélites constituye un nuevo obstáculo para Amazon, que busca desplegar una constelación de internet de órbita terrestre baja capaz de competir con Starlink.

La compañía enfrenta dificultades vinculadas con su dependencia de proveedores externos para transportar los equipos al espacio. Varios de estos operadores experimentaron interrupciones en sus actividades y problemas técnicos que afectaron el cronograma de lanzamientos.

Uno de los antecedentes recientes fue la explosión del New Glenn de Blue Origin, ocurrida en mayo, pocos días antes de una misión prevista para colocar en órbita satélites de Amazon.

La diferencia frente a su principal competidor es significativa. SpaceX dispone de sus propios vehículos de lanzamiento, que utiliza para ampliar su red Starlink, mientras Amazon necesita contratar a otras compañías para desplegar sus satélites.

Actualmente, según los datos del material suministrado, Starlink cuenta con más de 11.000 satélites en órbita y millones de clientes distribuidos por distintos países.

Amazon, en cambio, todavía se encuentra en la etapa de expansión de su infraestructura espacial y tenía previsto comenzar a ofrecer su servicio de internet durante este año.

En este escenario, el fallo del Vulcan suma incertidumbre sobre los tiempos de ejecución del proyecto. La recuperación de la capacidad operativa del cohete y los resultados de la investigación técnica serán factores relevantes para determinar cómo continuará el programa de lanzamientos de Amazon.