Un fuerte sismo en Chile hizo temblar a Mendoza

El fenómeno alcanzó una magnitud de 5,5 en la escala Richter. El epicentro tuvo lugar en la zona de Coquimbo, en el país trasandino.

El sismo ocurrió a las 8:43 de este miércoles.

Un sismo de mediana intensidad se percibió este miércoles por la mañana en la provincia de Mendoza, generando sorpresa entre los habitantes. El movimiento ocurrió alrededor de las 8:43, con epicentro en la región chilena de Coquimbo, según reportó el Centro Sismológico Nacional de Chile.

El organismo precisó que el temblor alcanzó una magnitud de entre 5,5 y 5,6 grados en la escala de Richter, con una profundidad estimada entre 19 y 22 kilómetros. Su punto más cercano se ubicó a 10 kilómetros del Parque Fray Jorge.

Los detalles del sismo en Chile que hizo temblar a Mendoza Pese a la fuerza del fenómeno, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de tsunami en las costas del Pacífico.

Sismo temblor.jpg Tras el epicentro en Chile, los ciudadanos de Mendoza sintieron temblores, sobre todo en edificios altos.

Medios locales del país vecino informaron que no hubo daños materiales, interrupciones en los servicios básicos ni alertas preventivas tras el movimiento telúrico. En Mendoza, el sismo se sintió con menor intensidad, aunque alcanzó a ser percibido en varios departamentos del norte y el oeste provincial.

